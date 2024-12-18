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港聞

港聞二

女工跌倒失救 隔日揭伏屍 石崗軍營屋頂髹油 料爬梯墮下

【明報專訊】一名六旬油漆女工昨被發現倒斃荃錦公路石崗軍營一建築物頂部，遺體由消防員協助從屋頂運往地面。警方到場調查，相信油漆工程期間事主意外失足由工作梯墮下，案件列作「工業意外」處理。勞工處表示知悉事件，展開調查。

昨晨6時許，警方接報指一名女子倒臥荃錦公路石崗軍營一建築物頂部，救護員到場證實女子當場死亡。據悉，死者姓龔，67歲，懷疑在上址髹防水漆時意外跌倒，後腦着地失救。現場所見，警員在建築物頂部調查，事主遺體由消防員協助從屋頂運往地面，交由仵工舁送殮房，其死因有待驗屍確定。

通宵未返家 家人早上尋獲

據了解，龔婦從事油漆工約40年，受僱一間工程公司約一年，日前被安排到上址做掃漆防水工程，開工時間為朝八晚六。

事主前日中午與女兒通電話後失去聯絡，家人憂心下於昨日零時許到警署報案，家人其後發現龔婦曾搜尋過石崗軍營資料，昨晨到上址搜索發現死者。龔婦被發現時沒有反應，救護員到場替她施行心肺復蘇，惟她在現場證實死亡，身上已出現屍斑。

本報口頭查詢解放軍駐香港部隊新聞發言人辦公室，尚待回覆。

工權會稱須確定僱員收工

工業傷亡權益會表示正設法聯絡家屬，工權會強調僱主必須與員工保持溝通，確保員工在原定下班時分後已離開工作場所，促請涉事單位檢討工作流程和安全管理並作改善。翻查資料，石崗軍營在英國殖民地時期由駐港英軍使用，現為解放軍駐香港部隊的一座軍營，屬軍事重地，未經許可不准內進。

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