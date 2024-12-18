明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

海都樓業主勝訴推翻大維修決議 解散現管委會

【明報專訊】港島堅尼地城私人屋苑海都樓於2022年捲入大維修爭議，法團於2022年10月份的業主大會上決定不使用市建局「招標妥」及通過3000萬元的大維修決議，隨後有業主入稟土地審裁處推翻合約。法官林美施前日（16日）頒下判辭，裁定於2022年10月和11月的涉事業主大會、管理委員會所通過的決議無效，又認為當時法團主席翁珮玲和部分法團管理委員會委員非以真誠及合理方式行事；另外法庭亦委任一名業主作為管理人，在56日內舉行業主大會選出新一屆管委會成員。

另委管理人召開業主大會

案件申請人為4名海都樓業主，答辯人為時任海都樓法團、於2022年10月業主大會上當選的管委會成員。申請方提到在2022年10月13日的業主大會上充斥虛假的委任書和授權票，屬嚴重程序失誤，故當日會上通過的決議，包括委任管委會委員和大維修工程決議均屬無效，並提出多項事件為證據，包括前管委會主席呂建法沒有核實委任書，有76名業主確認沒有收到委任代表的確認書收據，亦有一名申請人父親早於2002年離世卻成委任書中的授權人，以及有「義工」上門家訪收集委任書等。

指前委會主席虛報隱瞞

法官判辭接納申請人的說法，指呂建法在核實委任書上嚴重失職，亦沒有發現虛假委任書，認為事件顯示呂建法虛報隱瞞，絕非真誠行事。判辭亦提及翁珮玲聲稱為法團主席，但多次漠視不少於5%的業主書面要求，未有在收到要求後14天內召開業主大會，反而一意孤行、急不及待簽署大維修合約，認為翁珮玲故意逃避，違背業主意願。

官斥法團主席漠視業主要求

法庭亦據《建築物管理條例》，解散屋苑現屆管委會，並委任一名業主出任管理人，不得收取任何酬金，任期為6個月，管理人亦須於21天內發出召開業主大會的通知書。包括翁珮玲、呂建法在內的4名答辯人須支付訟費。

【案件編號：LDBM 202/22】

相關字詞﹕業主立案法團 業主 土地審裁處 海都樓 大廈維修工程

上 / 下一篇新聞

提案6日 智能投票箱棄引入 政制局：續提供選票檢測機 狄志遠：早溝通免尷尬
提案6日 智能投票箱棄引入 政制局：續提供選票檢測機 狄志遠：早溝通免尷尬
料聖誕新年內地客續增 李：市場已變 門店消費減網購增
料聖誕新年內地客續增 李：市場已變 門店消費減網購增
稱憂波及打工仔 財委會：公僕減薪非最好選擇
稱憂波及打工仔 財委會：公僕減薪非最好選擇
代囚犯買煙容用手機 懲教助理罪成 助聯絡電訊商改善接收 官斥濫權
代囚犯買煙容用手機 懲教助理罪成 助聯絡電訊商改善接收 官斥濫權
在囚被告「鋤大弟」找人頂罪 舉證不足罪脫
在囚被告「鋤大弟」找人頂罪 舉證不足罪脫
懲教員電聯案件主管 「不符紀律部隊表現」
懲教員電聯案件主管 「不符紀律部隊表現」
警認偽造口供銷案 官：須判囚 指省警力非犯罪藉口 還押候判
警認偽造口供銷案 官：須判囚 指省警力非犯罪藉口 還押候判
修樹工升降台墮下「死於意外」 家屬不服裁決
修樹工升降台墮下「死於意外」 家屬不服裁決
女工跌倒失救 隔日揭伏屍 石崗軍營屋頂髹油 料爬梯墮下
女工跌倒失救 隔日揭伏屍 石崗軍營屋頂髹油 料爬梯墮下
官質疑促國際改變中國 黎：非主張全棄本身價值
官質疑促國際改變中國 黎：非主張全棄本身價值
着《蘋果》英文版專注內地新聞 黎：下達管理方針 非編採指示
着《蘋果》英文版專注內地新聞 黎：下達管理方針 非編採指示
體育園模擬恐襲 警：未來演習恒常化
體育園模擬恐襲 警：未來演習恒常化
東院插錯喉報告 3建議全涉實習醫 病人組織：院方准獨自檢閱X光 制度問題
東院插錯喉報告 3建議全涉實習醫 病人組織：院方准獨自檢閱X光 制度問題
港大研AI 義工隊為九東銀髮睇牙
港大研AI 義工隊為九東銀髮睇牙
大律師會下月換屆 副主席毛樂禮料接掌
大律師會下月換屆 副主席毛樂禮料接掌
反恐第二案 辯方質疑植入「踩線」片段 警：不確定
反恐第二案 辯方質疑植入「踩線」片段 警：不確定
警冀3年內裝逾6000天眼 現有612組CCTV 暫不收音只作刑事執法
警冀3年內裝逾6000天眼 現有612組CCTV 暫不收音只作刑事執法
監警20項服務質素建議 新增處理精神病患敏感度
監警20項服務質素建議 新增處理精神病患敏感度
放蛇掃黃拘83人
放蛇掃黃拘83人
灣區熱搜：社會暴力案頻 穗設調解委會「拆彈」 學者憂「卸膊」調解員 稱化解矛盾各方有責
灣區熱搜：社會暴力案頻 穗設調解委會「拆彈」 學者憂「卸膊」調解員 稱化解矛盾各方有責
灣區熱搜：伙港澳研跨境商事調解 倡設國際仲裁平台
灣區熱搜：伙港澳研跨境商事調解 倡設國際仲裁平台
【Emily】港航拍百周年 科技代人眼 土力處推系統 航空相變3D
【Emily】港航拍百周年 科技代人眼 土力處推系統 航空相變3D
【Emily】紅館寧丟空唔出租？ 何敬康羅淑佩隔空交鋒
【Emily】紅館寧丟空唔出租？ 何敬康羅淑佩隔空交鋒
【Emily】民建聯去工展會 買鮑魚食烤羊
【Emily】民建聯去工展會 買鮑魚食烤羊
【Emily】港鐵平安夜除夕開通宵 港島線周末加班次
【Emily】港鐵平安夜除夕開通宵 港島線周末加班次
【Emily】蛇年郵票1·5售 今發首日封
【Emily】蛇年郵票1·5售 今發首日封
【Emily】經民聯12周年晚宴 李家超贈詠梅名句
【Emily】經民聯12周年晚宴 李家超贈詠梅名句