海都樓業主勝訴推翻大維修決議 解散現管委會

另委管理人召開業主大會

案件申請人為4名海都樓業主，答辯人為時任海都樓法團、於2022年10月業主大會上當選的管委會成員。申請方提到在2022年10月13日的業主大會上充斥虛假的委任書和授權票，屬嚴重程序失誤，故當日會上通過的決議，包括委任管委會委員和大維修工程決議均屬無效，並提出多項事件為證據，包括前管委會主席呂建法沒有核實委任書，有76名業主確認沒有收到委任代表的確認書收據，亦有一名申請人父親早於2002年離世卻成委任書中的授權人，以及有「義工」上門家訪收集委任書等。

指前委會主席虛報隱瞞

法官判辭接納申請人的說法，指呂建法在核實委任書上嚴重失職，亦沒有發現虛假委任書，認為事件顯示呂建法虛報隱瞞，絕非真誠行事。判辭亦提及翁珮玲聲稱為法團主席，但多次漠視不少於5%的業主書面要求，未有在收到要求後14天內召開業主大會，反而一意孤行、急不及待簽署大維修合約，認為翁珮玲故意逃避，違背業主意願。

官斥法團主席漠視業主要求

法庭亦據《建築物管理條例》，解散屋苑現屆管委會，並委任一名業主出任管理人，不得收取任何酬金，任期為6個月，管理人亦須於21天內發出召開業主大會的通知書。包括翁珮玲、呂建法在內的4名答辯人須支付訟費。

【案件編號：LDBM 202/22】