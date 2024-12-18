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港聞二

警認偽造口供銷案 官：須判囚 指省警力非犯罪藉口 還押候判

【明報專訊】男偵緝警員涉於2019至2020年間在7宗案件偽造口供、向上司假稱受害人不追究等，他昨在西九龍法院（借代區院）承認7項公職人員失當罪。法官指被告被調往所屬隊伍不足半年便犯案，甚至變本加厲，斥其目無法紀、知法犯法。對於辯方求情稱事發時正值疫情和社運高峰，警方工作量龐大，被告犯案為節省辦案資源及息事寧人，徐官稱不構成犯罪藉口，認為被告非一時疏忽、怠忽職守而已，表明判監是唯一選項，下令將被告還押至1月13日判刑，候法庭索取背景報告。

訛稱事主不追究 指示隱瞞曾聯絡

控方指被告胡兆俊（現年26歲）無刑事定罪紀錄，教育程度至中六，過往無任職其他工作。案情指被告2019年12月至2020年9月被指派處理4宗襲擊案、兩宗盜竊案和一宗使用虛假文書案。使用虛假文書案涉及一名男子拖欠電訊公司服務費，被告在錄事紀錄（minute）指案件無更多線索可追查，訛稱職員已錄取不追究供辭，但偽造的口供卻有多處錯漏，包括將事主的名字寫錯。

在其中一宗襲擊案，一名女學生被其他同學襲擊，約一個月後其父親知悉女兒學校已報警，故通知負責警員不再追究，並相約警方到警署錄不追究供辭，但因工作未能抽空，被告在紀錄稱已錄取不追究供辭，建議終止調查案件。

此外，在一宗百佳超市盜竊案，被告兩度接觸職員，詢問對方是否願意庭外和解，及要求她到警署拿賠償金，職員表明要由保安部處理，而保安部確認公司不會因收到賠償金就此作罷。惟被告其後向被捕人兒子稱百佳願收賠償了事，又指示向稍後聯絡他的警員訛稱母親入院，不要披露二人曾接觸；被告又在紀錄稱報案人決定不追究。總督察其後發現職員首份供辭不翼而飛，百佳照理亦不會放棄追究，遂吩咐下屬接觸職員，職員確認她無提供任何證人供辭，因而揭發本案。

官斥損警聲譽 欺上瞞下

暫委法官徐綺薇提到，被告2016年加入警隊，2019年7月起駐守葵青警區刑事調查隊，整體行為影響警隊聲譽和動搖市民對警方的信心。在百佳盜竊案中，被告更指示控方證人向其他警務人員撒謊，以配合其「劇本」，欺上瞞下，加重案件嚴重性。

【案件編號：DCCC 104/23】

相關字詞﹕區域法院 公職人員行為失當 警員犯法

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