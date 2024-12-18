在囚被告「鋤大弟」找人頂罪 舉證不足罪脫

官：頂證人供辭矛盾不可靠

根據判辭，證人李春平（譯音）獲免予起訴下頂證王，供稱2020年8月中旬，王與3名囚友晚飯回囚倉內聚賭。當時4人用自製的中國象棋來玩類似「鋤大弟」的賭博遊戲，每人以「鬥大」方式輪流出棋，最快清空手中棋子的人獲勝，輸家會按照餘下棋子的多寡得到雙倍至4倍的罰分，罰分以香煙計算。約一小時後，懲教人員發現聚賭，王提出1萬元酬勞誘使李代他頂罪，後來王透過他人向李的銀行戶口匯款2000元。

法官指李的證供與懲教人員的證供出現矛盾，即後者負責在紀律聆訊中調查該次聚賭，當時李在警誡下稱自己參與的賭博是各人在袋子內抽象棋，抽到「最小」棋子的人罰一支香煙，有關說法被記錄在調查報告內。李庭上被質問說法不一致時，否認自己在紀律聆訊中說案發時玩抽棋子的賭博遊戲。由於法庭不能接納李是誠實可靠的證人，沒有證據指該筆款項與「頂包」有關，故裁定王脫罪。