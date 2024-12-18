代囚犯買煙容用手機 懲教助理罪成 助聯絡電訊商改善接收 官斥濫權

與囚犯釋囚3人串謀罪成

3名不認罪被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。控方昨日透露，楊為初犯，王及張有販毒罪案底。王一直於懲教署拘禁，楊及張在罪成後須還押候判。

訛稱儲值卡大嶼山家人使用

控方案情指事發於2020年7至10月，當時在囚的王帝俊和張銳明在塘福懲教所的維修組工作，楊敬倫負責管理該組囚犯。同年10月22日，王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人。楊答應為王向電訊公司查詢，後來楊致電電訊公司熱線時，聲稱儲值卡是居於大嶼山的家人使用。

廉署在收到懲教署的貪污投訴後調查。本案被揭發後，王的囚倉被搜出一部連SIM卡的手機及3包香煙。案發3個月內，王的手機有2234次電話通話紀錄和1825次短訊交流紀錄，部分電話撥予其家人。

法官謝沈智慧於判辭指出，王在錄影會面承認管有涉案手機，及曾經在楊面前使用手機。法官又指楊有職責監管囚犯，以及在發現囚犯管有未獲授權引入監獄的物品時，應立即向上司報告，縱容囚犯只會危害獄中的紀律及安全。辯方爭議楊是延誤向上司報告，未嚴重至構成公職人員行為失當，惟法官不接納說法，指證據顯示楊有意不報告，更協助王改善手機信號，楊的行為濫用職權，裁定楊與王的串謀公職人員行為失當罪成。

通訊顯示與釋囚討論引入香煙

至於張被控串謀懲教助理李浩維，為王引入非懲教指定牌子的哈密瓜味香煙。法官表示，二人之間透過WhatsApp群組討論王提出的要求及執行方法，聊天紀錄亦顯示二人曾討論引入香煙的事，李稱收到香煙不會一次過交給王，而是「久唔久見到」才「散畀佢（王）」，以及張稱把一個火炭銀禧花園的單位當作倉庫，故裁定張的串謀公職人員行為失當罪成。

【案件編號：DCCC299/21】