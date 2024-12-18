明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

代囚犯買煙容用手機 懲教助理罪成 助聯絡電訊商改善接收 官斥濫權

【明報專訊】兩名懲教助理涉縱容塘福懲教所一名囚犯使用手機，並為對方引入非署方指定牌子的香煙。其中一人已認罪，另一懲教助理連同該囚犯及協助買煙的釋囚不認罪受審，昨日在區院被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成。法官指涉案懲教助理不但縱容囚犯使用手機，更協助對方聯絡電訊供應商，以改善獄中手機信號不良的問題，屬於濫用職權；涉案囚犯另被控的串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正罪因控方舉證不足，獲裁定罪脫（見另稿）。案件押至明年3月4日求情及判刑。

與囚犯釋囚3人串謀罪成

3名不認罪被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。控方昨日透露，楊為初犯，王及張有販毒罪案底。王一直於懲教署拘禁，楊及張在罪成後須還押候判。

訛稱儲值卡大嶼山家人使用

控方案情指事發於2020年7至10月，當時在囚的王帝俊和張銳明在塘福懲教所的維修組工作，楊敬倫負責管理該組囚犯。同年10月22日，王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人。楊答應為王向電訊公司查詢，後來楊致電電訊公司熱線時，聲稱儲值卡是居於大嶼山的家人使用。

廉署在收到懲教署的貪污投訴後調查。本案被揭發後，王的囚倉被搜出一部連SIM卡的手機及3包香煙。案發3個月內，王的手機有2234次電話通話紀錄和1825次短訊交流紀錄，部分電話撥予其家人。

法官謝沈智慧於判辭指出，王在錄影會面承認管有涉案手機，及曾經在楊面前使用手機。法官又指楊有職責監管囚犯，以及在發現囚犯管有未獲授權引入監獄的物品時，應立即向上司報告，縱容囚犯只會危害獄中的紀律及安全。辯方爭議楊是延誤向上司報告，未嚴重至構成公職人員行為失當，惟法官不接納說法，指證據顯示楊有意不報告，更協助王改善手機信號，楊的行為濫用職權，裁定楊與王的串謀公職人員行為失當罪成。

通訊顯示與釋囚討論引入香煙

至於張被控串謀懲教助理李浩維，為王引入非懲教指定牌子的哈密瓜味香煙。法官表示，二人之間透過WhatsApp群組討論王提出的要求及執行方法，聊天紀錄亦顯示二人曾討論引入香煙的事，李稱收到香煙不會一次過交給王，而是「久唔久見到」才「散畀佢（王）」，以及張稱把一個火炭銀禧花園的單位當作倉庫，故裁定張的串謀公職人員行為失當罪成。

【案件編號：DCCC299/21】

相關字詞﹕在囚人士 釋囚 公職人員行為失當 懲教助理 塘福懲教所 懲教署 廉政公署

上 / 下一篇新聞

提案6日 智能投票箱棄引入 政制局：續提供選票檢測機 狄志遠：早溝通免尷尬
提案6日 智能投票箱棄引入 政制局：續提供選票檢測機 狄志遠：早溝通免尷尬
料聖誕新年內地客續增 李：市場已變 門店消費減網購增
料聖誕新年內地客續增 李：市場已變 門店消費減網購增
稱憂波及打工仔 財委會：公僕減薪非最好選擇
稱憂波及打工仔 財委會：公僕減薪非最好選擇
在囚被告「鋤大弟」找人頂罪 舉證不足罪脫
在囚被告「鋤大弟」找人頂罪 舉證不足罪脫
懲教員電聯案件主管 「不符紀律部隊表現」
懲教員電聯案件主管 「不符紀律部隊表現」
警認偽造口供銷案 官：須判囚 指省警力非犯罪藉口 還押候判
警認偽造口供銷案 官：須判囚 指省警力非犯罪藉口 還押候判
修樹工升降台墮下「死於意外」 家屬不服裁決
修樹工升降台墮下「死於意外」 家屬不服裁決
海都樓業主勝訴推翻大維修決議 解散現管委會
海都樓業主勝訴推翻大維修決議 解散現管委會
女工跌倒失救 隔日揭伏屍 石崗軍營屋頂髹油 料爬梯墮下
女工跌倒失救 隔日揭伏屍 石崗軍營屋頂髹油 料爬梯墮下
官質疑促國際改變中國 黎：非主張全棄本身價值
官質疑促國際改變中國 黎：非主張全棄本身價值
着《蘋果》英文版專注內地新聞 黎：下達管理方針 非編採指示
着《蘋果》英文版專注內地新聞 黎：下達管理方針 非編採指示
體育園模擬恐襲 警：未來演習恒常化
體育園模擬恐襲 警：未來演習恒常化
東院插錯喉報告 3建議全涉實習醫 病人組織：院方准獨自檢閱X光 制度問題
東院插錯喉報告 3建議全涉實習醫 病人組織：院方准獨自檢閱X光 制度問題
港大研AI 義工隊為九東銀髮睇牙
港大研AI 義工隊為九東銀髮睇牙
大律師會下月換屆 副主席毛樂禮料接掌
大律師會下月換屆 副主席毛樂禮料接掌
反恐第二案 辯方質疑植入「踩線」片段 警：不確定
反恐第二案 辯方質疑植入「踩線」片段 警：不確定
警冀3年內裝逾6000天眼 現有612組CCTV 暫不收音只作刑事執法
警冀3年內裝逾6000天眼 現有612組CCTV 暫不收音只作刑事執法
監警20項服務質素建議 新增處理精神病患敏感度
監警20項服務質素建議 新增處理精神病患敏感度
放蛇掃黃拘83人
放蛇掃黃拘83人
灣區熱搜：社會暴力案頻 穗設調解委會「拆彈」 學者憂「卸膊」調解員 稱化解矛盾各方有責
灣區熱搜：社會暴力案頻 穗設調解委會「拆彈」 學者憂「卸膊」調解員 稱化解矛盾各方有責
灣區熱搜：伙港澳研跨境商事調解 倡設國際仲裁平台
灣區熱搜：伙港澳研跨境商事調解 倡設國際仲裁平台
【Emily】港航拍百周年 科技代人眼 土力處推系統 航空相變3D
【Emily】港航拍百周年 科技代人眼 土力處推系統 航空相變3D
【Emily】紅館寧丟空唔出租？ 何敬康羅淑佩隔空交鋒
【Emily】紅館寧丟空唔出租？ 何敬康羅淑佩隔空交鋒
【Emily】民建聯去工展會 買鮑魚食烤羊
【Emily】民建聯去工展會 買鮑魚食烤羊
【Emily】港鐵平安夜除夕開通宵 港島線周末加班次
【Emily】港鐵平安夜除夕開通宵 港島線周末加班次
【Emily】蛇年郵票1·5售 今發首日封
【Emily】蛇年郵票1·5售 今發首日封
【Emily】經民聯12周年晚宴 李家超贈詠梅名句
【Emily】經民聯12周年晚宴 李家超贈詠梅名句