稱憂波及打工仔 財委會：公僕減薪非最好選擇

被問到陸續有聲音提及公務員減薪、縮減編制，政府會否做有關研究，特首李家超昨在行會前見記者時未置可否，稱《財政預算案》諮詢展開，相信會有很多意見給政府，以處理現時香港經濟及政府財赤問題，他稱歡迎所有意見，並會研究意見背後的理念和數據，平衡整體利益。

繼身兼行會成員的內務委員會副主席陳健波前日表態反對公務員減薪、認為可能令商業機構跟隨後，陳振英昨亦表示憂慮公務員減薪或引起漣漪效應，因很多商會會參考公務員薪酬調整，指不論公務員凍薪或減薪，「影響的不止是我們10幾萬的公務員，而是我們300幾萬香港打工仔都有一大部分會受到影響。大家是否想見到香港會好大部分打工仔都會面臨減薪？」

至於問責官員應否先帶頭凍薪或減薪，陳振英認為若經濟持續改善，減薪在這一刻未必是最好的選擇。

58獲批撥款共涉2499億

審議平均毋須兩小時

財委會及豁下兩個小組委員會昨日舉行年結記者會，截至12月13日，財委會於本會期批出58項建議，共涉2499億元，包括8項人事編制、 28項公務工程撥款建議；22項非公務工程的撥款建議涉614億元，包括新生嬰兒獎勵金計劃23億元，生命健康研發院資助計劃60億元、新型工業加速計劃100億元，以及取消強積金對冲安排的資助計劃共336億元（見表）。

陳振英表示，財委會共舉行35次會議，總時數90小時35分鐘，當中26次會議用以審批撥款建議，每個項目平均需1小時55分鐘，部分較受關注項目如重建荔枝角收押所及沙田T4號主幹道工程，則分別用約4小時審議。

「鏡頭後溝通，大家看不到」

面對千億財赤，陳稱立法會一直用非常嚴謹和審慎的態度，強調所有財政撥款建議都要有三級制，首先交由18個事務委員會，若涉人事或工務則交至兩個小組委員會，最後才遞交財委會審議，強調「鏡頭後，議員和政府之間大量的溝通工作，其實大家看不到」。