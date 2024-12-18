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料聖誕新年內地客續增 李：市場已變 門店消費減網購增

【明報專訊】深圳恢復赴港一簽多行措施後，入境旅客增加。特首李家超昨稱，聖誕及新年旺季會有更多旅客來港，消費亦會增加。有餐飲及零售業界也預料聖誕市道會較去年暢旺，營業額將上升。就着除夕維港煙花匯演，政府稱已準備就緒，部分口岸會有通宵服務。

李家超昨日出席行會前向傳媒表示，自一簽多行恢復，周末深圳來港旅客增加兩三成，認為市面人流多、氣氛好，部分行業營業額也上升，相信聖誕及新年旺季旅客來港數字會繼續上升，消費亦會增加。

他表示，「整體消費市場模式已改變」，實體店舖消費減少，網購則上升，提到10月零售數據中，網上銷售價值上升8.4%。他相信利用新發展，包括電商、網購等，中小企可更好發展。

今年除夕維港將有煙花匯演，李預料有更多旅客來港，稱當局已準備就緒，會與各機構及旅遊業界密切聯繫，確保各接待旅客環節運作暢順。相應安排包括羅湖口岸服務延長至元旦凌晨2時；深圳灣口岸、落馬洲/皇崗口岸設通宵服務等。大部分港鐵路線除夕夜通宵行駛，巴士也有特別路線、班次更頻密，特別是港鐵上水站及新田皇巴站之間，元旦凌晨2時後仍會有巴士接駁。

餐飲管理協會主席梁振華預料，今年聖誕人流及市道較去年暢旺，營業額增加一兩成。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席麥美儀稱，一簽多行恢復後，相信有更多內地旅客為感受節日氣氛來港，期望零售營業額較去年升兩成。

駐港企業增10%至9960間

另外，李家超昨日提到近年有更多公司來港開設或擴展業務。根據當局公布的兩項調查，今年母公司在海外或內地的駐港公司增至9960間，按年升10%，本港今年亦有近4700間初創企業。商經局長丘應樺稱，調查證明海外和內地企業對香港前景充滿信心，在港營業吸引力有增無減。

相關字詞﹕駐港公司 初創企業 丘應樺 李家超 零售業 餐飲業 市道 聖誕 內地旅客 一簽多行

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