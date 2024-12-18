提案6日 智能投票箱棄引入 政制局：續提供選票檢測機 狄志遠：早溝通免尷尬

立法會政制事務委員會前日討論相關建議，多名議員關注如何確保投票保密，當時政制局長曾國衞回應稱智能投票箱不會識別選民身分，呼籲不要過度閱讀。

會上批評做法的新思維議員狄志遠昨稱，歡迎政府不採用智能投票箱，認為經一事、長一智，顯示行政立法多溝通可避免尷尬。建測規園界議員謝偉銓也說，外界擔心有其理由，認同政府從善如流，建議日後可研另設櫃枱數目，供選民自願檢測。

政府原計劃明年首季修例，建議在個別選舉及界別引入「智能投票箱」，可即時檢測選票是否有效，以減少問題票和無效票。翻查資料，政府去年區議會選舉宣傳片中，曾在指定投票站展示及簡介供自願選用的選票檢測機，當時用於地委會界別選舉。該機外觀類似投影機，根據宣傳片，選票填劃的一面向上，檢測機會顯示已讀取投選數目，有效票會顯示為「選擇總數正確」。

李家超昨早出席行會前表示，政制局長曾國衞在立法會委員會介紹一些想法，政府會積極考慮各界意見，確保投票各環節順利、投票者覺得經歷順暢和理想。

政制局晚上回覆查詢說，聽取議員意見和社會聲音後，樂意從善如流，決定在稍後的選舉安排中如有需要，將繼續使用選票檢測機供選民自願使用，而不推動智能投票箱應用。局方稱，政府十分重視社會各界對政府施政的意見，會實事求是考慮施行政策。

狄志遠說，當局原先說確保選民投票無誤的出發點不壞，但令問題複雜及引發擔心，他認為可透過加強公眾教育等處理。他稱事件反映立法機構不是無理取鬧，而是官員及議員考慮出發點有落差，事前早一點溝通和討論，有助避免尷尬。

謝偉銓：建議原為多候選人的選舉

謝偉銓稱，外界關注投票取向被知悉的擔心有其道理，始終投票是個人選擇，就算有人堅持或可以投無效票，都應避免被人看到投票取向。他表示，建議主要處理部分候選人眾多的選舉，「（投）少一個不行、多一個也不行」，要多次數數，他認為可另設櫃枱處理。

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