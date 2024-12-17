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港聞二

7桌墊「生殖毒物」塑化劑超歐盟上限 最多221倍

【明報專訊】消委會測試市面15款桌墊樣本，發現7款的4種鄰苯二甲酸酯類塑化劑總檢出量超出歐盟上限，其中Qivation樣本總檢出量達上限的222倍。據歐洲化學品管理局資料，涉及的4種塑化劑DEHP、DBP、BBP及DIBP被列為生殖毒性物質，動物實驗顯示或會損害生育能力或胎兒健康，並干擾內分泌系統，可能影響年幼雄性性發育而導致長大後不育。消委會已轉介資料予海關。海關稱已展開研究及跟進，若有關貨品違反相關條例，會採取適當行動。

港管玩具兒童產品 未列明「桌墊」

15款桌墊樣本售價介乎10至198元。消委會指出，本港《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》雖有限制6種鄰苯二甲酸酯於玩具及兒童產品中的濃度限值，惟未明確說明作為文具的桌墊受該法規監管，故是次測試參考歐盟REACH法規附件檢驗7種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量。

測試結果顯示，7款樣本的塑化劑總檢出量超出歐盟法規的0.1%濃度上限，其中Qivation樣本總檢出量（22.2％）最高，其光觸塗層（TiO2）由日本進口，桌墊則由中國製造；其次為日本製OLFA樣本及中國製Sanrio樣本，總檢出量分別為15.1%及11.2%。

Qivation代理商表示會作內部調查並與生產商跟進；OLFA生產商稱認同測試結果，正逐步轉為銷售不含DEHP桌墊。Sanrio代理商則不同意測試結果，指第二部分即適用於放入口中玩具或兒童護理用品的測試所採用的規例，不適用於該款產品。消委會回應稱，已清楚註明作為文具的桌墊不屬於可放入口中的玩具或兒童護理用品，由於兒童可能會用桌墊寫字和繪畫，或誤將桌墊當成餐墊，故會測試有關塑化劑濃度。

消委：手有傷口增風險 不應當餐墊

消委會表示，鄰苯二甲酸酯有不同種類，常被用作軟化劑，以增加塑膠柔韌性、透明度、耐用度及使用壽命；該4類塑化劑可能會影響生育能力或對發育產生不利影響，雖然透過皮膚接觸而攝入塑化劑的風險低，惟手有傷口或塗抹油溶性潤膚品會增加風險，提醒不應將桌墊用作餐墊；清潔桌墊時，溶劑或酒精或會損壞桌墊表面，亦不應用熱水冲洗，因熱力或會令桌墊翹曲變形，宜用經稀釋洗潔精及以濕布抹淨桌墊。

（消委報告）

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