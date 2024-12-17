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5洗髮水含歐盟禁用成分 符內地規 動物研究指「吡硫鎓鋅」或損胎兒 「鈴蘭醛」或礙生育

【明報專訊】消委會測試25款去頭皮洗頭水，發現4款樣本含歐盟《化妝品條例》禁用成分「吡硫鎓鋅」，當中Philip B.樣本檢出量最高，為0.95%。消委會指出，動物研究顯示吡硫鎓鋅或損害胎兒生長，亦有研究指或會引起接觸性皮膚炎，但各樣本符合內地相關規定。海關表示已就消委會轉介的資料研究及跟進，如發現有關貨品違反相關條例，會採取適當執法行動。

4款含吡硫鎓鋅 歐禁化妝品用

消委會測試的去頭皮洗頭水樣本售價介乎50至430元。測試結果顯示，4款檢出吡硫鎓鋅的樣本品牌分別為HAIR CORNER、Petal Fresh Pure、CLEAR及Philip B.，當中Philip B.樣本檢出量最高，為0.95%，價錢亦為最高的430元。不過，內地《化妝品安全技術規範》對吡硫鎓鋅在去頭屑淋洗類髮用產品的使用上限為1.5%，全數樣本均沒超出此限。

消委會表示，吡硫鎓鋅能減少頭皮產生，但會刺激眼睛，動物研究顯示其可能會損害胎兒生長，而各地對使用吡硫鎓鋅有不同規範，歐洲化學品管理局將之歸類為1B類的CMR物質一致生殖毒性；歐盟消費者安全科學委員會自前年3月起禁止其在化妝品中使用；美國則視吡硫鎓鋅為准用的非處方藥用成分，視乎其用途，規定使用濃度為0.3%至2%。

品牌商：歐美定期評估 洗髮水可用

CLEAR品牌商回應稱，產品含有的吡硫鎓鋅經美國食品藥物管理局或歐盟消費者安全科學委員會廣泛且定期評估，是一種可用於洗頭水中的安全而有效成分。Petal Fresh Pure回應稱，有關成分符合美國食品藥物管理局及內地法規上限。HAIR CORNER生產商稱，相關濃度遠低於內地訂定法規上限，在港則不被視為藥劑製品受規管。

消委會亦發現23款樣本檢出1至7種香料致敏物質，檢出量由0.0011%至0.43%，當中HAIR CORNER、曼秀雷敦男士的樣本驗出歐盟禁用的「鈴蘭醛」，含量分別為0.0038%和0.0040%。消委會表示，鈴蘭醛具生殖毒性，在動物實驗結果中顯示對成年動物的性功能和生育能力可造成影響。曼秀雷敦男士回應稱，內地及台灣未有禁用鈴蘭醛，但會着手規劃調整配方。

消委會亦於10款樣本檢出水楊酸，含量由0.087%至1.90%，當中「雅濃有機」的樣本檢出含量最高，全部樣本均符合歐盟和內地最高使用濃度3%的規定。

兩款獲5星總評 未檢致敏物

至於KLORANE及施巴的樣本獲消委會5星總評，兩款樣本均沒檢出吡硫鎓鋅及水楊酸等去屑活性成分和香料致敏物質。消委會建議消費者選購去頭皮洗頭水前應先了解成分，避免使用含高致敏成分產品，尤其是患濕疹或皮膚敏感者；亦應以預防為前提，適當護理頭皮。

明報記者

（消委報告）

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