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港聞二

反恐第二案 警員否認預演錄口供

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨在高院第17天審訊。辯方指警員曾向次被告指示錄口供的故事大綱，警員表示「可以鬆章」，容許次被告否認參與羅湖爆炸案，但次被告須供出其他涉案人，並承認自己製造明愛醫院的炸彈。辯方又稱，次被告供稱事前和同案者在山上討論投資比特幣，指警員當時反駁「唔好扮嘢，唔係傾點炸我哋，又使乜去踩線」，警員庭上一概否認。

被告稱警提示「鬆章」 篤灰可脫罪

現為警長的警員陳國威，於2020年3月8日將次被告李嘉濱押解到大角嘴宏創方，其後帶返警署錄影會面。辯方昨盤問稱，有人在宏創方外大叫「你係咪李嘉濱？我哋係律師」，李來不及反應，已被陳推入私家車。陳否認說法，指有人嘗試接近李，上級指示他先帶李上車，不久上級說「無嘢係（有關）律師，已經處理咗」，相信已解答律師查詢。

辯方提出，陳國威曾與李嘉濱預演錄影會面的對答，要求李指證外號「五飛」的被告何卓為策劃事件和提供資金，又要李把炒比特幣的收益，講成Telegram頻道「九十二籤」眾籌收入。辯方指陳曾威脅「你當我哋傻仔，信唔信我哋同你『嚟堅』？」、「反正我唔會有得升，我就同你玩」。陳在盤問下否認指控。

辯方指警要求 將投資收益說成眾籌

本案涉及明愛醫院、羅湖港鐵站及將軍澳炸彈計劃。綜合辯方盤問說法，陳國威曾向李嘉濱表示，警方未有強烈證據指證「五飛」涉深圳灣口岸炸彈案，羅湖的閉路電視則拍不到李的行蹤，考慮李曾配合警方錄口供，李可以否認參與深圳灣和羅湖行動，但不得推卸在明愛醫院案的責任；陳否認有過上述對話。

另就「車cam」拍到李嘉濱和男子King討論將軍澳行動，辯方指陳國威明言「好彩上頭唔想做佢（King），打算放生佢」，李作供時可自行考慮是否將King「拖落水」；陳一概否認。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕反恐條例 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 將軍澳 羅湖站 明愛醫院 92籤爆炸品案

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