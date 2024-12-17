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港聞

港聞二

官拒大坑西居民擱置聆訊 待司法覆核後續審

【明報專訊】安排大坑西邨租戶重置的香港平民屋宇有限公司，與13名居民和解不果後要求恢復訴訟。區域法院早前下令撤銷平民屋宇的申請，及後平民屋宇上訴得直，有兩名居民已和解，餘下11人須繼續司法程序。該11宗案件再添兩案，昨一併於區院作案件管理，有居民以提出司法覆核為由，希望擱置本案程序；法官拒絕擱置，但考慮該宗司法覆核於明年4月審理，遂押後本案至明年5月9日再作案件管理。

原告為香港平民屋宇有限公司，原本11名被告為居民甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、黃詠珊、馬媚媚、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋，新增的兩名居民為黃錫添及譚蕙蘭。梁亞端已獲批司法覆核許可，排期明年4月25日審理。

倘獲頒令 平民屋宇稱續收樓

被告一方以提出司法覆核為由，希望擱置本案程序；原告一方反對，要求法庭就本案快速開審，因為建屋計劃迫在眉睫。法官林展程詢問原告，假設本案開審及向原告批出收樓令，原告會直接收樓，還是等候司法覆核結果才行動，原告方回應會繼續收樓。林官追問，若該司法覆核裁定居民勝訴，平民屋宇已收樓又如何歸還單位，原告方稱無法向法庭作任何承諾。

林官聽畢雙方陳辭後，考慮該宗司法覆核與本案處理的議題不相同，同時本案的司法程序屬於更公平及更有效率地運用法庭資源，加上與訟雙方希望盡早透過法庭解決爭議，故拒絕被告的擱置申請，但不會應原告的要求快速審訊，本案會待該宗司法覆核審理後才處理，因此押後至明年5月9日再作案件管理。

【案件編號：DCCJ 5505/23、42/24等】

相關字詞﹕區域法院 民事訴訟 平民屋宇有限公司 大坑西邨

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