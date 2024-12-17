鏟車翻側壓斃內地司機 操作須受訓 消息指涉事貨倉常聘內地工

遭鏟車壓斃的30歲內地男子姓何，據悉持雙程證在港逗留。事發於昨午4時許，一部鏟車在公庵路向右翻側，司機跌出車外被壓中昏迷。消防接報到場將傷者救出，救護員為他裝設自動心外壓機，再由救護車送院。目擊者劉先生稱，鏟車當時升高吊起貨物，疑扭軚時車輛失平衡，繼而向右翻側，「佢個人跣落嚟，好似坐喺地咁，被架車壓住背部」，當時已沒反應「嘔晒血」，身體發黑，其後聯同附近車房4至5名職員上前協助，「車太重，搬唔郁」，最後由到場消防救出。

車太重四五人「搬唔郁」 目擊者欲救無從

警方事後封鎖部分道路蒐證，鏟車在來回行車線之間翻側，附近有數個長闊高均約1.5米裝有回收廢料的大尼龍袋，調查期間，約4名警員合力才可將尼龍袋拉至路旁。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 3800與調查人員聯絡。

消息稱，鏟車當時將尼龍袋吊起，由貨倉經行車線運至路邊。據悉，貨倉經常有內地人工作，警方在意外後於現場未有尋獲相關負責人及其他工友。

警方現場未尋獲貨倉負責人

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇對於工人離世表難過，又指鏟車在香港是法定的負荷物移動機械，操作員必須參加有關訓練課程及持有效證書。他稱，事故原因需待相關部門調查，但鏟車翻側一般原因包括超重、超速及不安全操作，鏟車載重貨時突然扭軚，會轉移重心，增加翻側風險。他建議操作員可分批運載貨物，減低風險。現行法例雖未強制規管鏟車司機佩戴安全帶，但安全帶可減低失事時司機被拋出車外風險，「呢條是最後防線，點解唔做呢？」他建議當局就有關方面研究立法。

工權會稱今年內發生在倉庫的致命意外，最少已有8宗，大多涉及吊運和卸貨，情况嚴重。會方要求勞工處徹查意外原因，並公布初步調查結果，如發現有人違反安全條例，必須檢控。