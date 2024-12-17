明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

誘醉客入酒吧趁機偷碌卡 9非華裔男女被捕

【明報專訊】警方打擊灣仔區酒吧詐騙及三合會操控的無牌酒吧，一連三日聯同機動部隊、灣仔分區牌照組及衛生署控煙酒辦公室展開代號「星雲」行動，共拘捕15人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌賣酒及在無領取酒牌處所飲酒等。所有被捕人已獲准保釋候查，並於下月上旬向警方報到。

警方近日接獲多名事主報案，稱在灣仔一間酒吧消遣後信用卡被盜用。灣仔警區刑事部分析閉路電視片段及調查後鎖定疑人身分，以涉嫌串謀詐騙拘捕9名非華裔男女，包括菲律賓、尼泊爾及印尼籍。調查發現，涉案酒吧東主及職員以佣金串通活躍於區內的非華裔女子，女子兜搭醉酒客到酒吧後趁機盜取信用卡大額交易，惟酒吧並沒提供任何商品或酒類，事後亦將信用卡放回原處，事主難以發現即時報案。行動中偵破3宗於10至12月發生的同類型案件，事主共損失約8萬元，單一最高損失4.3萬元，並檢獲信用卡機及涉案帳單。

警放蛇掃無牌酒吧拘6人

 另外，警方前日放蛇，在一間由黑幫操控的無牌酒吧及水煙館蒐證，以涉嫌管理無牌賣酒場所拘捕一人，亦以涉嫌在無牌賣酒場所飲酒拘捕5人，並發出6張在禁區吸煙的定額罰款。初步調查相信該處所以新潮裝潢、多樣化水煙及酒類吸引顧客，並加裝電子鎖，顧客經介紹方可進入，以避搜查。

上 / 下一篇新聞

智能投票箱惹私隱憂慮 曾國衞：不辨選民身分 學者稱少誤投白票廢票 質疑需要
智能投票箱惹私隱憂慮 曾國衞：不辨選民身分 學者稱少誤投白票廢票 質疑需要
後年換屆 選委會明年底立選前補選89席
後年換屆 選委會明年底立選前補選89席
范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員
范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員
陸振中：3警飯局自揭違紀 求包庇阻駕車離開
陸振中：3警飯局自揭違紀 求包庇阻駕車離開
消防巡千幢大廈 發8500危險通知 檢控350宗未遵辦 「三無」多梯屬高危
消防巡千幢大廈 發8500危險通知 檢控350宗未遵辦 「三無」多梯屬高危
粉嶺鰂魚涌兩火警 景盛苑六旬漢燒傷不治
粉嶺鰂魚涌兩火警 景盛苑六旬漢燒傷不治
帖文質疑未制裁選舉主任 黎稱好奇非要求
帖文質疑未制裁選舉主任 黎稱好奇非要求
被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒
被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒
雙非生子腦癱 等醫委會研訊14年 投訴兩醫一遭駁回 一原定2016年研訊無下文
雙非生子腦癱 等醫委會研訊14年 投訴兩醫一遭駁回 一原定2016年研訊無下文
港怡手術麻醉 「神經阻斷」搞錯左右
港怡手術麻醉 「神經阻斷」搞錯左右
梁國雄挑戰定罪刑期 初選案累計13人上訴
梁國雄挑戰定罪刑期 初選案累計13人上訴
憂公務員減薪漣漪效應 陳健波倡減冗員打擊濫用福利
憂公務員減薪漣漪效應 陳健波倡減冗員打擊濫用福利
12歲女生穿校服墮斃 未檢遺書
12歲女生穿校服墮斃 未檢遺書
鏟車翻側壓斃內地司機 操作須受訓 消息指涉事貨倉常聘內地工
鏟車翻側壓斃內地司機 操作須受訓 消息指涉事貨倉常聘內地工
官拒大坑西居民擱置聆訊 待司法覆核後續審
官拒大坑西居民擱置聆訊 待司法覆核後續審
反恐第二案 警員否認預演錄口供
反恐第二案 警員否認預演錄口供
5洗髮水含歐盟禁用成分 符內地規 動物研究指「吡硫鎓鋅」或損胎兒 「鈴蘭醛」或礙生育
5洗髮水含歐盟禁用成分 符內地規 動物研究指「吡硫鎓鋅」或損胎兒 「鈴蘭醛」或礙生育
7桌墊「生殖毒物」塑化劑超歐盟上限 最多221倍
7桌墊「生殖毒物」塑化劑超歐盟上限 最多221倍
灣區熱搜：深圳再生水供洗街潤濕地援工業 建4利用試點 年慳5000萬立方米食水
灣區熱搜：深圳再生水供洗街潤濕地援工業 建4利用試點 年慳5000萬立方米食水
灣區手記：智障泊車 ／文：尚東美
灣區手記：智障泊車 ／文：尚東美
【Emily】金禧訪主席總幹事 唔太齊人 消委元老話當年 周梁難忘搵明星拍封面
【Emily】金禧訪主席總幹事 唔太齊人 消委元老話當年 周梁難忘搵明星拍封面
【Emily】「紫禁城遇上凡爾賽」明起展出150館藏
【Emily】「紫禁城遇上凡爾賽」明起展出150館藏
【Emily】移師AIRSIDE 《城寨》展覽增5打卡位
【Emily】移師AIRSIDE 《城寨》展覽增5打卡位
【Emily】千隻熊貓雕塑 個幾鐘「領養」晒
【Emily】千隻熊貓雕塑 個幾鐘「領養」晒
【Emily】經民聯拉隊工展掃貨
【Emily】經民聯拉隊工展掃貨