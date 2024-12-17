誘醉客入酒吧趁機偷碌卡 9非華裔男女被捕

【明報專訊】警方打擊灣仔區酒吧詐騙及三合會操控的無牌酒吧，一連三日聯同機動部隊、灣仔分區牌照組及衛生署控煙酒辦公室展開代號「星雲」行動，共拘捕15人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌賣酒及在無領取酒牌處所飲酒等。所有被捕人已獲准保釋候查，並於下月上旬向警方報到。
警方近日接獲多名事主報案，稱在灣仔一間酒吧消遣後信用卡被盜用。灣仔警區刑事部分析閉路電視片段及調查後鎖定疑人身分，以涉嫌串謀詐騙拘捕9名非華裔男女，包括菲律賓、尼泊爾及印尼籍。調查發現，涉案酒吧東主及職員以佣金串通活躍於區內的非華裔女子，女子兜搭醉酒客到酒吧後趁機盜取信用卡大額交易，惟酒吧並沒提供任何商品或酒類，事後亦將信用卡放回原處，事主難以發現即時報案。行動中偵破3宗於10至12月發生的同類型案件，事主共損失約8萬元，單一最高損失4.3萬元，並檢獲信用卡機及涉案帳單。
警放蛇掃無牌酒吧拘6人
另外，警方前日放蛇，在一間由黑幫操控的無牌酒吧及水煙館蒐證，以涉嫌管理無牌賣酒場所拘捕一人，亦以涉嫌在無牌賣酒場所飲酒拘捕5人，並發出6張在禁區吸煙的定額罰款。初步調查相信該處所以新潮裝潢、多樣化水煙及酒類吸引顧客，並加裝電子鎖，顧客經介紹方可進入，以避搜查。