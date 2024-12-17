誘醉客入酒吧趁機偷碌卡 9非華裔男女被捕

警方近日接獲多名事主報案，稱在灣仔一間酒吧消遣後信用卡被盜用。灣仔警區刑事部分析閉路電視片段及調查後鎖定疑人身分，以涉嫌串謀詐騙拘捕9名非華裔男女，包括菲律賓、尼泊爾及印尼籍。調查發現，涉案酒吧東主及職員以佣金串通活躍於區內的非華裔女子，女子兜搭醉酒客到酒吧後趁機盜取信用卡大額交易，惟酒吧並沒提供任何商品或酒類，事後亦將信用卡放回原處，事主難以發現即時報案。行動中偵破3宗於10至12月發生的同類型案件，事主共損失約8萬元，單一最高損失4.3萬元，並檢獲信用卡機及涉案帳單。

警放蛇掃無牌酒吧拘6人

另外，警方前日放蛇，在一間由黑幫操控的無牌酒吧及水煙館蒐證，以涉嫌管理無牌賣酒場所拘捕一人，亦以涉嫌在無牌賣酒場所飲酒拘捕5人，並發出6張在禁區吸煙的定額罰款。初步調查相信該處所以新潮裝潢、多樣化水煙及酒類吸引顧客，並加裝電子鎖，顧客經介紹方可進入，以避搜查。