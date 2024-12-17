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港聞二

憂公務員減薪漣漪效應 陳健波倡減冗員打擊濫用福利

【明報專訊】政府預計連續3年財赤過千億元，行政會議成員、立法會保險界議員陳健波（小圖） 認為，公務員減薪有可能令商業機構跟隨減薪，應是「最後一招」。他建議削減公務員編制內的冗員，同時打擊濫用福利，確保公帑用得其所。

立法會內務委員會昨日舉行年結記者會，身兼內委會副主席的陳健波被問到公共財政狀况時表示，如果政府牽頭減薪，有可能連帶一般市民都要減薪，削弱消費力將令經濟更差，不應輕率決定。他提出削減沒有需要的公務員職位，並加強杜絕濫用福利，如濫用公屋及交通津貼，減少浪費公帑。

立會通過83法案升五成

李慧琼：反映積極有為

內委會總結今年度立法會已通過32項法案，包括《基本法》23條立法、《強制舉報虐待兒童條例草案》等，另通過1項議員法案。今屆立法會至今共通過83項法案，較上屆增加近五成，內委會主席李慧琼認為反映議會擺脫政治爭拗漩渦，展現積極有為新氣象。

昨日有報道稱，部分議員上周四（12日）為減少當日議程而在議員議案發言「拉布」。

李慧琼回應稱，每名發言議員都有實質意見，當日議員的意見實在，但議會運作要與時並進，將虛心聆聽社會各界意見，切合市民期望。至於新民黨主席葉劉淑儀早前不滿政府在事務委員會安排過多議程，李慧琼說已向政府反映關注，相信有需要時可以加開會議或延長會議時間。

楊何稱需考慮公務員士氣

公務員事務局長楊何蓓茵在立法會一委員上重申，公務員薪酬調整有既定機制，要考慮士氣、工會要求等6因素，而薪酬趨勢調查是現有機制中的6個因素之一，所以今年會繼續參考。

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