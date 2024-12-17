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港聞二

港怡手術麻醉 「神經阻斷」搞錯左右

【明報專訊】港怡醫院一名46歲女病人今年10月接受左側胸腔鏡抽取淋巴組織及冰凍切片檢查時，被錯誤在右側施行脊椎旁神經阻斷術。

港怡稱醫護即時發現

港怡回覆本報稱醫護即時發現，醫生決定繼續手術，病人術後情况穩定。衛生署確認接獲呈報，認為該院違反守則並已要求糾正。有麻醉科專科醫生稱，胸腔鏡手術使用神經阻斷術是主流做法，由於麻醉藥會自行消散，做錯位引致永久傷害風險很微。

衛生署今年10月接獲私院呈報一宗「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」事件，涉在46歲女病人身體錯誤一側進行麻醉程序。港怡醫院回覆稱病人10月19日入院，上午接受左側胸腔鏡輔助抽取淋巴組織及冰凍切片檢查，術間全身麻醉，醫生建議同時在左側進行神經阻斷術，以達更佳術後止痛效果。

該院稱麻醉科醫生為病人全身麻醉後，於另一側施行神經阻斷術，醫護即時發現，主診醫生評估病人狀况後決定繼續手術，並建議採用其他術後止痛方法。該院稱病人10月21日出院，安排10月25日覆診，康復進度良好；院方於手術當天向病人及家屬解釋事件及致歉，並遵循通報要求在事發後24小時內向衛生署呈報。

衛署發通知 指違私院守則

衛生署回覆稱接獲通報後立即跟進，要求院方4周內提交調查報告，醫院已按時交。該署稱經評估後向該院發出要求通知，指其違反《私家醫院實務守則》有關醫院職員應熟悉醫院政策和程序的要求，要求該院確保職員熟悉並嚴格遵守，以確保手術和介入手術程序位置正確，該院已採取改善措施。

有不具名麻醉科專科醫生說，由於胸腔鏡手術「可以很痛」，採用神經阻斷術是主流做法，在脊骨和肋骨之間的神經線注射局部麻醉藥和類固醇，減低病人術中感痛機率，並減少嗎啡用量及術後痛楚。該醫生稱神經阻斷術效用因人而異，一般可維持最少8至12小時，術後病人少些痛楚可加快恢復肺功能，而除非打錯血管或肺部，否則引致嚴重併發症風險不大。

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