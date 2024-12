被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒

稱與周庭僅曾碰面

辯方稱不爭議2020年8月10日上午約7時,黎智英在寓所被警方以《港區國安法》罪名拘捕,直至8月12日凌晨時分從警署保釋。辯方展示黎的通訊紀錄,顯示他10日上午向助手Mark Simon發信息稱「I'm being arrested for collusion with foreign power(我涉勾結外國勢力被捕)」。

黎亦有將同一信息發送予時任《蘋果》總編輯羅偉光、夏博義、泛民李柱銘、李永達、李卓人和黃浩銘;其中發給李柱銘的信息稱「請安排夏博義前來」。黎供稱夏博義非他的法律代表,當時他打算聘請對方,遂着李柱銘聯絡,但最終無成事,對方亦在國安法生效不久後離港。

稱國安法前說話隨心所欲

認國安角度《蘋果》可算激烈

翌日《蘋果》頭版報道涉案煽動文章之一〈200警搜壹傳媒 拘黎智英 「蘋果一定撐落去」〉,列出被捕人罪名,包括黎智英兩名兒子、時任壹傳媒動畫公司總經理吳達光、李宇軒和周庭。黎供稱不知其他人同日被捕,周庭的被捕消息是隨後才知道;黎亦否認知悉周庭與「G20眾籌計劃」有關,說與周見面當日,周只到他辦公室打招呼和閒聊幾句。

《蘋果》8月13日在頭版刊出〈黎智英羈留室感悟「坐監都揀呢條路」〉,黎就報道內容解釋,國安法生效前他說話隨心所欲,但之後要三思,降低說話的激烈程度。黎又同意以國安法的角度,《蘋果》過往可謂激烈,例如會批評中共官員,不過相信自他獲釋後《蘋果》無這樣做;他當時認為毋須冒險,應耐性等待,相信「歷史站在我們一方」。

報道中,黎又指警方「對各人嘅(罪名)指控有啲騎呢」,黎供稱是指他兩名與案無關的兒子和在台灣工作的吳達光,但稱不認識李宇軒。法官李運騰問黎從何得知另有他人被捕,黎稱Mark Simon和其他同事告訴他。黎同意被捕後兩周從報道知悉有12人在內地水域被捕,但無留意李宇軒是何人。

(黎智英案)