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港聞

港聞二

被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒

【明報專訊】黎智英2020年8月首次被捕，辯方昨庭上展示的信息顯示，黎被捕後通知前香港大律師公會主席夏博義（Paul Harris），另託民主黨創黨主席李柱銘聯絡夏博義，但最終無聘請他。翌日《蘋果日報》刊登的報道列出與黎一同被捕的「香港故事」成員李宇軒、前香港眾志成員周庭等，黎稱李「與我沒有連繫」，而周則有一個以日語經營的社交平台，會談論香港事宜。法官李運騰關注與《蘋果》有何關係，黎稱公司曾邀請前電視台主播提供內部培訓，周有出席。

稱與周庭僅曾碰面

辯方稱不爭議2020年8月10日上午約7時，黎智英在寓所被警方以《港區國安法》罪名拘捕，直至8月12日凌晨時分從警署保釋。辯方展示黎的通訊紀錄，顯示他10日上午向助手Mark Simon發信息稱「I'm being arrested for collusion with foreign power（我涉勾結外國勢力被捕）」。

黎亦有將同一信息發送予時任《蘋果》總編輯羅偉光、夏博義、泛民李柱銘、李永達、李卓人和黃浩銘；其中發給李柱銘的信息稱「請安排夏博義前來」。黎供稱夏博義非他的法律代表，當時他打算聘請對方，遂着李柱銘聯絡，但最終無成事，對方亦在國安法生效不久後離港。

稱國安法前說話隨心所欲

認國安角度《蘋果》可算激烈

翌日《蘋果》頭版報道涉案煽動文章之一〈200警搜壹傳媒 拘黎智英 「蘋果一定撐落去」〉，列出被捕人罪名，包括黎智英兩名兒子、時任壹傳媒動畫公司總經理吳達光、李宇軒和周庭。黎供稱不知其他人同日被捕，周庭的被捕消息是隨後才知道；黎亦否認知悉周庭與「G20眾籌計劃」有關，說與周見面當日，周只到他辦公室打招呼和閒聊幾句。

《蘋果》8月13日在頭版刊出〈黎智英羈留室感悟「坐監都揀呢條路」〉，黎就報道內容解釋，國安法生效前他說話隨心所欲，但之後要三思，降低說話的激烈程度。黎又同意以國安法的角度，《蘋果》過往可謂激烈，例如會批評中共官員，不過相信自他獲釋後《蘋果》無這樣做；他當時認為毋須冒險，應耐性等待，相信「歷史站在我們一方」。

報道中，黎又指警方「對各人嘅（罪名）指控有啲騎呢」，黎供稱是指他兩名與案無關的兒子和在台灣工作的吳達光，但稱不認識李宇軒。法官李運騰問黎從何得知另有他人被捕，黎稱Mark Simon和其他同事告訴他。黎同意被捕後兩周從報道知悉有12人在內地水域被捕，但無留意李宇軒是何人。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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