帖文質疑未制裁選舉主任 黎稱好奇非要求

轉載美財政部制裁報道

稱「呈現事實」非提倡

辯方大律師關文渭昨主要圍繞2020年8月7至18日的事情，包括黎智英發布的Twitter帖文、在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》（下稱《Live Chat》）的言論，以及他被捕一事（見另稿）等發問。據辯方展示的資料，當年8月7日，黎在Twitter發文稱，美國財政部制裁11名破壞本港自由的人，並附上相關新聞稿。黎否認透過上述帖文呼籲美國制裁香港，強調只在「呈現事實」。

撤選舉資格者不被制裁感「意外」

翌日，黎智英向為自己管理Twitter的「徒弟」李兆富，發送美國制裁時任特首林鄭月娥等人的《蘋果》報道連結，稱「那些選舉主任呢？他們應否就著以政治原因取消參選人資格負責？」黎解釋，當時正向李兆富了解涉事選舉主任有否被列入制裁名單，惟3名主審法官皆質疑黎的說法，其中法官李運騰指出，黎似在建議李兆富發帖，而非向對方發問，黎回答：「你可以這麼說。」

之後辯方提到，黎智英的Twitter同日分享上述《蘋果》報道，並稱「那些取消參選人提名資格的選舉主任呢？他們應否就著相關決定負責？」黎再解釋，當時無意透過帖文要求美國將選舉主任納入制裁名單，「我只是好奇為何他們沒被包含在內」，自言對他們不在名單感到意外（surprised）。

曾稱「把習釘十字架」 黎：僅諷刺

此外，辯方表示，同日黎智英發布另一則帖文，稱本港天主教教會管理層被中共控制，「下一步是什麼？以習近平的畫像取代耶穌？也許我們應把習釘十字架」。黎解釋，把習釘十字架只是諷刺說法，「就像一個笑話」，無意將習釘上十字架。

另一方面，同年8月13日、黎智英被捕獲釋後在《Live Chat》表示「『支持』不一定等同制裁或任何事情」。黎同意制裁屬「支持」一種，但為港發聲也算是「支持」香港，重申無在節目中呼籲外界制裁香港。

同意制裁也屬「支持」香港方式

另外，早前有證供顯示，2020年7月，黎智英從跟美國白宮有聯繫的人收到一則信息，當中載有時任美國總統特朗普簽署的《香港自治法案》行政命令，同時提到要製作「shit list（討厭名單）」，之後黎把信息轉寄《蘋果》副社長陳沛敏、民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人等。

黎昨進一步確認，曾以電郵方式從美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）收到上述信息；黎亦指出，惠頓是一名說客，曾於2019年聘用對方牽線結識美國議員，相信惠頓是為了跟自己保持聯繫而發出上述電郵。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）