粉嶺鰂魚涌兩火警 景盛苑六旬漢燒傷不治

消防在單位救出的60歲男子姓勞，他肩膊燒傷昏迷，由救護車送院，搶救不治。昨午2時許，大廈保安報案稱欣景閣12樓一單位發生火警，消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘後救熄，居於火場附近3個樓層共40人疏散至安全地方暫避。單位牆身及窗框熏黑，百葉簾變形。

消防處表示，涉事單位約300呎，起火位置在客廳。消防救火時於單位門口地上發現一名男子，當時他已昏迷。起火原因仍有待調查，案件交由大埔警區重案組跟進。

婦燃冥鏹起火 兩人送院

另外，昨早9時許，鰂魚涌英皇道1026號海景樓一單位發生火警，消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並架起雲梯查看是否有人需協助。火警中，77歲姓陳婦人面及手部燒傷，另一名96歲婦人疑吸入濃煙不適，兩人均清醒，由救護車送院治理，另外有數十人自行疏散至安全位置暫避。據了解，陳燃點冥鏹時，懷疑燒到雜物引起火警，她嘗試撲火時被燒傷，其鄰居吸入濃煙不適。