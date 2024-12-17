明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

粉嶺鰂魚涌兩火警 景盛苑六旬漢燒傷不治

【明報專訊】粉嶺昨日發生奪命火警，景盛苑欣景閣一單位昨午發生火警，消防破門入屋將火救熄，並救出昏迷的六旬漢，送院搶救後不治。火警期間，部分居民疏散至安全位置暫避，事件起因仍有待調查。機電署回覆稱，經初步了解，火警與電力安全及電力裝置無關。

消防在單位救出的60歲男子姓勞，他肩膊燒傷昏迷，由救護車送院，搶救不治。昨午2時許，大廈保安報案稱欣景閣12樓一單位發生火警，消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘後救熄，居於火場附近3個樓層共40人疏散至安全地方暫避。單位牆身及窗框熏黑，百葉簾變形。

消防處表示，涉事單位約300呎，起火位置在客廳。消防救火時於單位門口地上發現一名男子，當時他已昏迷。起火原因仍有待調查，案件交由大埔警區重案組跟進。

婦燃冥鏹起火 兩人送院

另外，昨早9時許，鰂魚涌英皇道1026號海景樓一單位發生火警，消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並架起雲梯查看是否有人需協助。火警中，77歲姓陳婦人面及手部燒傷，另一名96歲婦人疑吸入濃煙不適，兩人均清醒，由救護車送院治理，另外有數十人自行疏散至安全位置暫避。據了解，陳燃點冥鏹時，懷疑燒到雜物引起火警，她嘗試撲火時被燒傷，其鄰居吸入濃煙不適。

相關字詞﹕火警 粉嶺

上 / 下一篇新聞

智能投票箱惹私隱憂慮 曾國衞：不辨選民身分 學者稱少誤投白票廢票 質疑需要
智能投票箱惹私隱憂慮 曾國衞：不辨選民身分 學者稱少誤投白票廢票 質疑需要
後年換屆 選委會明年底立選前補選89席
後年換屆 選委會明年底立選前補選89席
范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員
范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員
陸振中：3警飯局自揭違紀 求包庇阻駕車離開
陸振中：3警飯局自揭違紀 求包庇阻駕車離開
消防巡千幢大廈 發8500危險通知 檢控350宗未遵辦 「三無」多梯屬高危
消防巡千幢大廈 發8500危險通知 檢控350宗未遵辦 「三無」多梯屬高危
帖文質疑未制裁選舉主任 黎稱好奇非要求
帖文質疑未制裁選舉主任 黎稱好奇非要求
被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒
被捕後欲聘夏博義 否認識李宇軒
雙非生子腦癱 等醫委會研訊14年 投訴兩醫一遭駁回 一原定2016年研訊無下文
雙非生子腦癱 等醫委會研訊14年 投訴兩醫一遭駁回 一原定2016年研訊無下文
港怡手術麻醉 「神經阻斷」搞錯左右
港怡手術麻醉 「神經阻斷」搞錯左右
梁國雄挑戰定罪刑期 初選案累計13人上訴
梁國雄挑戰定罪刑期 初選案累計13人上訴
憂公務員減薪漣漪效應 陳健波倡減冗員打擊濫用福利
憂公務員減薪漣漪效應 陳健波倡減冗員打擊濫用福利
12歲女生穿校服墮斃 未檢遺書
12歲女生穿校服墮斃 未檢遺書
誘醉客入酒吧趁機偷碌卡 9非華裔男女被捕
誘醉客入酒吧趁機偷碌卡 9非華裔男女被捕
鏟車翻側壓斃內地司機 操作須受訓 消息指涉事貨倉常聘內地工
鏟車翻側壓斃內地司機 操作須受訓 消息指涉事貨倉常聘內地工
官拒大坑西居民擱置聆訊 待司法覆核後續審
官拒大坑西居民擱置聆訊 待司法覆核後續審
反恐第二案 警員否認預演錄口供
反恐第二案 警員否認預演錄口供
5洗髮水含歐盟禁用成分 符內地規 動物研究指「吡硫鎓鋅」或損胎兒 「鈴蘭醛」或礙生育
5洗髮水含歐盟禁用成分 符內地規 動物研究指「吡硫鎓鋅」或損胎兒 「鈴蘭醛」或礙生育
7桌墊「生殖毒物」塑化劑超歐盟上限 最多221倍
7桌墊「生殖毒物」塑化劑超歐盟上限 最多221倍
灣區熱搜：深圳再生水供洗街潤濕地援工業 建4利用試點 年慳5000萬立方米食水
灣區熱搜：深圳再生水供洗街潤濕地援工業 建4利用試點 年慳5000萬立方米食水
灣區手記：智障泊車 ／文：尚東美
灣區手記：智障泊車 ／文：尚東美
【Emily】金禧訪主席總幹事 唔太齊人 消委元老話當年 周梁難忘搵明星拍封面
【Emily】金禧訪主席總幹事 唔太齊人 消委元老話當年 周梁難忘搵明星拍封面
【Emily】「紫禁城遇上凡爾賽」明起展出150館藏
【Emily】「紫禁城遇上凡爾賽」明起展出150館藏
【Emily】移師AIRSIDE 《城寨》展覽增5打卡位
【Emily】移師AIRSIDE 《城寨》展覽增5打卡位
【Emily】千隻熊貓雕塑 個幾鐘「領養」晒
【Emily】千隻熊貓雕塑 個幾鐘「領養」晒
【Emily】經民聯拉隊工展掃貨
【Emily】經民聯拉隊工展掃貨