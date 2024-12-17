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消防巡千幢大廈 發8500危險通知 檢控350宗未遵辦 「三無」多梯屬高危

【明報專訊】佐敦華豐大廈今年4月10日發生致命三級火警後，消防處由4月底至11月30日進行特別執法行動，主動巡查約1000多幢火警風險較高的舊式商住樓宇，發出逾8500張「消除火警危險通知書」（下稱「通知書」），以及檢控逾350宗到期而未遵辦通知書個案。署理副消防總長（樓宇改善）黃旭平昨表示，巡查發現「三無」或多梯大廈出現火警危險比率較高，將會是未來巡查方向。

九成遵辦 稱主動巡查見效

黃旭平又表示，逾九成相關人士在通知書到期前已消除火警危險，相關危險再現機率為0.1%，反映主動巡查有效，處方將成立「消防處樓宇改善特別職務隊」，希望及早發現任何火警危險，並加強社區教育宣傳工作，與市民合作做好樓宇管理。

消防處昨簡介過去7個月在全港巡查1000多幢火警風險較高舊式商住樓宇的結果。黃旭平稱，揀選樓宇巡查的考慮因素包括「三無」、單梯、消防設備，及大廈內持牌處所如賓館，逾半被巡查樓宇位於人煙稠密地區包括油尖旺、東區、深水埗及中西區。約8200次巡查中，處方就常見火警危險如防煙門被楔開、防煙門損壞及阻塞逃生途徑等發出逾8500張通知書（見圖），涉600多幢大廈。

共罰14.85萬 單宗最高3.36萬

處方亦檢控超過350宗到期而未遵辦通知書個案，其中已定罪個案涉及18個業主或業主立案法團、16幢樓宇，合共罰款14.85萬元。單宗計個案最高罰款為3.36萬元，黃旭平稱，涉案樓宇有多道防煙門被楔開，處方發出20多張傳票，並檢控大廈業主立案法團，反映「有法團不等於一定是良好管理」。黃形容居民為出入方便、通風楔開防煙門「好常見」，冀居民有意識「用兩三秒時間關門」，若發生火災可防止濃煙進入逃生通道。

為方便楔開防煙門「好常見」

黃旭平又稱巡查發現「三無」或多梯大廈出現火警危險的比率較高，「無法團、管理公司、居民組織的大廈公用地方欠缺管理；而有兩條或以上樓梯的大廈，居民常用其中一條，其餘樓梯都不自覺放了雜物」，故處方本月已主動巡查321幢「三無」或多梯樓宇，共發出78張通知書，其中一宗嚴重阻塞逃生通道被直接檢控。

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