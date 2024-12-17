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陸振中：3警飯局自揭違紀 求包庇阻駕車離開

【明報專訊】警方沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，昨日在區院續審。陸振中辯稱，案中3名事主在飯局後死纏爛打，要求他幫忙包庇3人在分區警署內的違紀行為，他想駕車返回警署，3人卻以為他想「報串」，遂阻撓他開車離開，其間發生衝突及影響汽車行駛，否認曾襲擊3人。案件押後至明年1月2日續審。

被告陸振中（42歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

稱總區查違紀 包括瞞缺勤亂批加班津貼

陸供稱，2022年7月15日飯局中，涉案3名事主在酒後透露總區正調查沙頭角分區違紀行為，包括隱瞞缺勤、亂批加班津貼，以及有「老闆」帶寵物狗回警署，要求同事協助帶狗及到元朗買狗糧，3人怕追查下去會連累前途及失去工作，故想陸「諗計拆掂佢」。

陸表示當時沒理睬3人，及後離開飯局，打算到停車場取車返警署。陸形容當時X像八爪魚般往他身上左拉右扯，說「唔好爆我哋出去」，又向其他人說「阿sir𠵱家返差館報串」，陸遂解釋回警署是想洗澡更衣，但3人繼續纏繞。陸說自己上車後，賴拍打車門，蔡打其胸口，X更強行上車、伏在軚盤上及搶車匙，陸幾經周折未能開車，於是容許X和賴暫時上車。

稱被誤會返署「報串」 否認施襲

陸否認在上述時段襲擊X、賴及蔡，稱經總督察黃燦熊到場調停，X和賴終於下車，惟有人報案稱陸的車疑刮花其他車輛，故陸將其車交黃處理，自己則坐的士回警署。辯方播放當晚警署外閉路電視片段，問陸為何下車後步伐不穩，陸稱因胃痛及屈身坐的士時觸發腰背痛。

陸稱及後想起警署內有一艘供警員遊玩的獨木舟，想尋找該獨木舟，惟遍尋不果，後來從閉路電視片段看到他回警署不久，有警員將獨木舟由警署內部搬到停車場外面；陸回到辦公室後，黃帶同袍找他及交還車匙，陸致電問候3名事主，除了蔡沒有接聽，其餘兩人均回覆「OK」。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕非禮 區域法院 襲擊 危險駕駛 陸振中 沙頭角 警司

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