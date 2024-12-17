范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員

公立醫院近年事故頻生，醫衛局早前責成醫管局全面檢討系統，檢討報告揭示醫管局管治權責不清等問題，建議釐清權責、制定高層問責框架、精簡臨牀指引和鼓勵員工坦承溝通等，而醫管局會成立改革委員會落實建議。

成員包括林奮強蘇澤光彭耀佳等

醫管局昨公布改革委員會名單，由范鴻齡出任主席，成員包括醫衛局副局長李夏茵和常任秘書長陳松青、醫管局行政總裁高拔陞，以及周一嶽、香港護理及助產專科學院院長馮玉娟、行政會議前成員林奮強、旅發局主席彭耀佳和機管局前主席蘇澤光。

公院於2009年出現多宗事故，時任食衛局長周一嶽責成醫管局檢討臨牀審核機制，提出醫管局須分清權責、設一視同仁的前線懲處制度，並簡化複雜程序和指引，方便員工跟進。醫管局當時檢討後設立公平制度，鼓勵員工誠實呈報事故。

范鴻齡昨稱委員會將立即展開工作，定期向醫衛局及醫管局大會報告進度，帶領提升管治。他稱改革委員會可為醫管局未來體系發展方向提供寶貴意見，並為管治及架構改革帶來正面推動作用，建構符合市民需要的公營醫療系統。