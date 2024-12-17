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范鴻齡領醫管局改革委會 周一嶽任成員

【明報專訊】醫管局早前公布將成立管治及架構改革委員會，落實公立醫院管理系統檢討報告建議。局方昨公布改革委員會名單，委任前食衛局長周一嶽等人出任成員，在早前檢討提出建議的基礎上，提出策略督導、監督及改革建議。醫管局主席范鴻齡稱委員會成員在醫療機構運作及機構管治方面擁有豐富經驗，將立即展開工作。

公立醫院近年事故頻生，醫衛局早前責成醫管局全面檢討系統，檢討報告揭示醫管局管治權責不清等問題，建議釐清權責、制定高層問責框架、精簡臨牀指引和鼓勵員工坦承溝通等，而醫管局會成立改革委員會落實建議。

成員包括林奮強蘇澤光彭耀佳等

醫管局昨公布改革委員會名單，由范鴻齡出任主席，成員包括醫衛局副局長李夏茵和常任秘書長陳松青、醫管局行政總裁高拔陞，以及周一嶽、香港護理及助產專科學院院長馮玉娟、行政會議前成員林奮強、旅發局主席彭耀佳和機管局前主席蘇澤光。

公院於2009年出現多宗事故，時任食衛局長周一嶽責成醫管局檢討臨牀審核機制，提出醫管局須分清權責、設一視同仁的前線懲處制度，並簡化複雜程序和指引，方便員工跟進。醫管局當時檢討後設立公平制度，鼓勵員工誠實呈報事故。

范鴻齡昨稱委員會將立即展開工作，定期向醫衛局及醫管局大會報告進度，帶領提升管治。他稱改革委員會可為醫管局未來體系發展方向提供寶貴意見，並為管治及架構改革帶來正面推動作用，建構符合市民需要的公營醫療系統。

相關字詞﹕周一嶽 管治及架構改革委員會 醫管局

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