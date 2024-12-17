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智能投票箱惹私隱憂慮 曾國衞：不辨選民身分 學者稱少誤投白票廢票 質疑需要

【明報專訊】政府計劃引入「智能投票箱」，日後選民投票時，可即時檢測選票填劃是否有誤。立法會政制事務委員會昨日討論相關建議，多名議員關注如何確保投票保密。政制及內地事務局長曾國衞表示，選民將選票放入智能投票箱時不會識別其身分，不影響私隱，強調當局不是為找出故意投錯票的情况，「希望大家不要過度閱讀」。有學者稱以往誤投白票或廢票的選民不多，質疑有否實際需要引入智能投票箱。

修例稱助減問題票 點票更暢順

政府擬於明年首季向立法會提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，包括建議於合適情况下，在個別選舉或界別引入「智能投票箱」。該類票箱配備選票檢測功能，若發現選票或屬無效會提醒，當局認為有助減少問題票和無效票，令點票更暢順。

狄志遠：白票個人選擇 「響鐘」嚇怕選民

立法會政制事務委員會昨討論立法大綱。新思維狄志遠批評建議「無謂」，認為投白票是選民個人選擇，日後如果會「響鐘」會影響私隱、嚇怕選民，同時關注票箱會否辨別選民投票選擇。曾國衞稱建議旨在保障選民行使選舉權，舉例現時採用「全票制」的選舉，選民須投選正確數目的候選人，同樣設有驗票機讓選民事先檢查選票，選民反應正面，亦有助減少無效票。他說選民將選票放入票箱時毋須出示身分證，現場沒有閉路電視，不會影響私隱。

議員倡票箱驗票機分開 曾：考慮選民體驗

新民黨黎棟國提出仿效以往做法，將票箱和驗票機分開，由選民決定是否檢查選票，以避免私隱及尷尬等問題。曾國衞說具體安排有待審視，重申根據過去經驗，有需要檢測選票有否填錯，「希望大家不要過度閱讀」。選委界鄧飛認為，若票箱即場顯示選民錯劃選票，或引致尷尬。曾國衞說投票流程會考慮選民體驗。

建測規園界謝偉銓問到，為何只在個別選舉中引入智能投票箱。曾國衞稱距明年立法會選舉尚有時間，當局仍在開發及測試技術，現階段先保留彈性，最終安排會根據開發及測試情况、技術成熟程度及可靠度再決定。

港大社會科學院前院長卜約翰稱，票箱一般設在獨立投票間以外，若在眾人面前提醒選票無效，可能導致私隱問題。「如果投票箱『嗶嗶嗶』地響，拒絕接受選票，但你是想投白票，然後重新投票，那怎麼辦？」他說，倘投票站沒有鏡頭，票箱不會記錄選票選擇，料能保障私隱，惟現不知具體細節。

卜約翰說，外國主要將智能投票技術應用在幅員廣闊地區，本港過往誤投白票或廢票的選民不多，未見輿論要求引入智能投票箱，質疑有否實際需要。他說使用電子技術增加風險，一旦故障反而影響選民投票權，認為建議弊多於利。

《草案》同時提出多項建議，包括容許在功能界別及地方選區使用電子點票機、提高發出選舉捐贈金額收據門檻等，另提出立法會選區劃界不再與區議會選區掛鈎。因應修例，曾國衞說原定選管會須於本月提交來屆立選劃界建議，限期將延至明年6月。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕完善選舉安排（綜合修訂）條例草案 廢票 投票權 私隱 白票 智能投票箱

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