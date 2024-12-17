【Emily】金禧訪主席總幹事 唔太齊人 消委元老話當年 周梁難忘搵明星拍封面

未見何耀棣李柱銘文稿

8名有受訪嘅前主席喺影片中分享在任時深刻嘅片段，包括喺1984至1988年間擔任第四任主席、資深電視人及行會前成員周梁淑怡。佢開創先河，搵大明星義務幫手拍雜誌封面，增加月刊嘅吸引力，並屢次聯同警察同海關打擊「專呃遊客」嘅舖頭，作風進取。全國人大常委會香港基本法委員會副主任、都會大學榮休校長黃玉山就喺2013至2018年間任第十一任主席，佢回憶當時推動當局實施「限奶令」，去勻18區做奶粉調查了解奶粉價格，又話「好多朋友都好奇怪，點解你咁熟悉啲奶粉」。

黃玉山憶限奶令全港做調查

受訪嘅仲有第三任總幹事劉燕卿，佢回憶立法會喺2012年6、7月期間通過咗3條消費者相關法例，依次為《競爭條例》、《一手住宅物業銷售條例》，以及《2012年商品說明（不良營商手法）（修訂）條例》。劉形容呢3條法例令本港對消費者嘅保障得以同國際接軌，「努力同堅持係有回報嘅」。

另外，本月嘅《選擇》月刊係最後一期實體版，由下期起會改為網上版，並免費畀公眾閱覽。