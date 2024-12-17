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灣區熱搜：深圳再生水供洗街潤濕地援工業 建4利用試點 年慳5000萬立方米食水

【明報專訊】香港石湖墟再造水廠今年9月投產，每日可生產7.3萬立方米再造水，供北區居民冲廁，每年節約2200萬立方米淡水。而在深圳龍華區，再造水還可用於補充河道水量及建造人工濕地公園，並用於清洗路面、灌溉綠化帶及工業用途。深圳這些年積極推動利用再生水（內地稱再造水為再生水），全市建有4個再生水利用試點區域，今年全年替代食水用量可達5000萬立方米。

明報記者 林迎

深圳龍華區觀瀾河濕地公園是當地市民休閒好去處，這裏種有連片的美人蕉、蜘蛛蘭、鳶尾花，灘塗上有大白鷺啄食小魚，紅耳鵯自在飛翔。但許多人不知道的是，這裏是龍華水質淨化廠尾水（淨化後排出的水）處理區。龍華水質淨化廠工程師張方舟表示，該廠於2019年營運，每日處理規模為24萬立方米，通過先進的生物處理技術和深度過濾工藝，將城市污水轉化為較高標準的尾水。該廠尾水執行內地《地表水環境質量標準》中的IV類標準（共5類，I類為最佳，IV類為一般工業用水及非人體直接接觸的娛樂用水），總氮含量（TN）不超過每公升10mg，大腸桿菌數按照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中最高的一級A標準，即每公升不超過1000個。

供發電廠冷卻 助降成本

在觀瀾河沿線，上游的民治和阪田水質淨化廠、中游的龍華水質淨化廠、下游的觀瀾水質淨化廠均按同樣方式，將處理後的尾水補充至河道，在旱季維持觀瀾河水量。沿岸數處河濱公園的水生植物會進一步淨化水質，工作人員還會在水中投放魚苗，吸引水鳥捕食。

除作為景觀用水，這些尾水還可作工業用途，位於龍華的深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司年用水量為547.5萬立方米，從今年2月起轉用再生水作為循環冷卻水，每日設計供水量可達1.5萬立方米。大唐寶昌電廠工程師辜誠煒表示，該電廠每年發電量36億度，與同等規模燃煤電廠相比，每年可節約自來水約470萬立方米，既有效降低水費成本，又緩解該區水資源短缺問題。

再生水更廣泛的用途是市政，據深圳市城市管理和綜合執法局2020年實施的《公共區域環境衛生質量和管理要求》中規定，路面冲洗應優先採用再生水。目前全深圳90%以上道路清洗及綠化灌溉已使用再生水替代自來水，日均節水超過4萬立方米，待明年建成更多再生水取水點後，市政道路清洗及綠化灌溉將可100%使用再生水。

明年再生水佔污水處理八成

深圳2024年4月印發的《深圳市污水資源化利用行動方案》提出，到2025年再生水量佔城市污水處理總量80%以上，推動1億立方米以上再生水利用設施建設，到2035年形成系統、安全、環保、經濟的污水資源化利用格局。據深圳市水務局設立的四大試點區域，包括再生水用水對象多元、需求量大的光明區，新型高科技產業園區及工業大戶為主的華為九龍山片區，大規模人工濕地淨化循環多用途利用的坪山區，以及再生水系統建設較為完善的橫崗片區，覆蓋面積達235平方公里。

上述《方案》並要求完善污水收集、再生水供水網絡建設，嚴禁與自來水管道連接。在香港，再造水被加入藍色色素識別，防止喉管被駁錯，在深圳則是以喉管顏色和標記區分。此外，深圳《方案》提到水質淨化廠可對再生水進一步深度處理為高品質再生水，可作為高品質工業用水，例如用於電子廠、火力發電鍋爐補給水等，並實行「優質優價、多用低價」原則，與自來水保持合理價差。

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