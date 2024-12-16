涉30宗偷車盜竊案 41歲黑漢被捕

多以的士為目標

被捕的41歲本地男子，涉嫌未獲授權而取用運輸工具、車內盜竊、外出時備有偷竊用的物品及未能出示身分證明文件。據悉被捕男子有黑社會背景，報稱無業。他曾偷走所盜竊的客貨車或的士，用作干犯其他案件，再棄置於隱閉路段，增加警方調查難度。被捕人以的士為盜竊目標，看準司機去洗手間遺下財物時犯案。

經深入調查及情報分析，警方上周五晚在青衣區拘捕一名41歲男子，於其身上搜獲5條百合匙，及一個作逃生用途的車輛破窗器。初步相信被捕人於今年7至12月在全港多區針對停泊在路邊的士犯案，包括13宗偷車及17宗車內盜竊，涉及26輛紅的、3輛綠的及一輛客貨車，報失車輛已尋回。

警方稱於罪案黑點安裝的閉路電視鏡頭有助偵破案件，提醒駕駛者注意車輛防盜，應要安裝可靠的防盜系統及可將影像傳送上雲端的錄影鏡頭。