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觀塘大熊貓展品失竊 拘一內地女 警稱一隻尋回價值百元 另一仍失蹤

【明報專訊】大熊貓熱潮方興未艾，市建局在觀塘市中心「自由空間」舉辦聖誕節慶活動，擺放80隻大熊貓展品讓市民「打卡」，其中兩隻近日相繼不翼而飛，經翻查閉路電視發現被人盜去，報警處理。警方昨日稱，經調查拘捕一名內地雙程證女子，她涉嫌盜去其中一隻價值約100元的大熊貓展品，被捕人稱欲將大熊貓送給子女而犯案；另一隻大熊貓展品仍未尋回。

被捕人稱為送子女犯案

警方表示，上周四（12日）晚約9時45分接到一名男保安報案，稱發現觀塘裕民坊外空地的一隻大熊貓展品不翼而飛，疑被盜去。警方經情報分析及翻查閉路電視，上周六（14日）在秀茂坪以涉嫌盜竊拘捕一名37歲持雙程證內地女子。警方上周一（9日）亦接到另一宗在同地點的大熊貓展品不翼而飛的備案，已列作雜項事件。

市建局行政總監韋志成昨發表網誌，提到大熊貓展品被盜，他呼籲市民要愛惜市建局設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有，讓更多市民能感受節日歡樂。該局發言人稱，上周一及周四發現被盜去的大熊貓裝置分別約0.5米及0.2米高，已即時報警；事發後該局已加強派員巡邏，並正研究增設閉路電視加強保安。

資料顯示，市建局本月6日起於觀塘市中心「自由空間」舉辦以「WINTER TRANSFORM」（蛻變）為主題的聖誕節慶活動，設置了80隻不同大小的大熊貓裝置供市民「打卡」。

市局：花墟添聖誕裝置吸人流

韋志成另提及，市建局正推動洗衣街/花墟道發展計劃，團隊已制定短、中期措施，以維持花墟的經濟活力，帶動更多人流，並提振花墟「夜經濟」。今年將首度舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，即日起至下月5日，在洗衣街與花墟道交界行人空間，設以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，望吸引市民和遊客到場。

洗衣街部分路段會裝上聖誕燈飾，營造「火樹銀花」景象；團隊利用大型投影裝置，將「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪景致和冬日氣氛。

相關字詞﹕市區重建局

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