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港聞

港聞二

稱港島醫療重心西移 醫衛局：「併網」無關財赤

【明報專訊】政府正檢視重整醫管局聯網，醫務衛生局常任秘書長陳松青昨稱，檢視聯網重整是為使用相同資源令更多醫療設施滿足服務需求，否認與政府財赤有關，期望明年上半年清晰交代。當局正探討整合港島東和港島西聯網，他稱未來港島服務重心西移，而全個港島將有3間急症醫院，分佈平均。

陳松青昨於無綫《講清講楚》多次被問到整合港島聯網會否引致市民跨區就醫，他稱將保留現有急症醫院和急症室，未有回應其他非急症病人情况。他說現時每個聯網服務約100萬人口，數目足以支持較具規模效益的醫院，甚至容許同一聯網有多於一間大型急症醫院，令同一個部門或專科的資源可以多很多，能更靈活調動，相反現時港島聯網劃分東西，行政上更難調動。

陳稱未來港島東聯網人口下降、港島西上升，等於「打個和」，反映未來港島服務需求重心西移，而港島現有東區醫院、律敦治醫院和瑪麗醫院，分佈平均，醫管局將檢視如何讓服務更方便和應付區內市民需要。

梁熙：東院擬擱擴建 整間重建

本報早前引述消息稱政府正探討擱置東區醫院增建500張牀的日間醫療服務大樓。立法會港島東議員梁熙向本報說，近日得到政府確認有意擱置東院擴建，因擬將整間東院分階段重建，做法參考廣華醫院重建。他引述當局認為東院現未善用面積設置病牀，且手術室散落不同樓層，綜合重建可更善用資源。

梁熙稱當局正研究將柴灣洗衣房原址、即原擬興建日間大樓的小山丘適當剷平，聯同東院其他用地整合規劃重建，擬在第二個或第三個十年醫院發展計劃展開。他初步認為當局規劃合理，期望了解更多細節，包括會否影響區內長者求醫。對於合併港島聯網，他稱當局認為整合後可更集中資源和彈性調配人手，若最終方案不增加區內居民求診難度，相信可接受。

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