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醫護遭打罵 一年近900宗 38檢控34定罪 醫局：推動醫患互諒減暴

【明報專訊】醫護有時會遭受粗言穢語、身體傷害、威嚇等「工作間暴力」，醫管局去年錄得876宗個案，當中439宗涉及工傷。院方針對嚴重個案會報警或引用《醫院管理局附例》檢控，其中2023/24年度有38宗以附例檢控。醫管局稱很多因素影響個案最終會否檢控，包括員工意願，又認為靠懲罰未必能改善情况，希望透過推動醫患互諒來減少工作間暴力。有前線護士期望醫管局嚴格執行附例以保護員工。

過往曾有公院醫護工作期間被病人襲擊。醫管局2023年有876宗工作間暴力個案，有439宗涉及工傷。醫管局工作間暴力工作小組主席林成傑指出，回顧過去5至10年，個案數字每年有上落，但5至10年前後的水平相若，有時數字增加與醫院及病人數量增加、員工意識提高有關。

逾400宗涉傷 主任：醫護多體諒

林成傑指大部分個案由醫院或部門處理及解決，嚴重個案院方則會報警或引用《醫院管理局附例》檢控；2023/24年度以附例檢控個案有38宗，其中34宗定罪，罰則包括感化令、簽保守行為、罰款。

林表示，很多因素影響個案最終會否檢控，包括員工意願。新界西醫院聯網工作間暴力項目主任董梓光稱，醫護大多會體諒病人，傾向原諒對方，醫管局會尊重員工決定。董又指，靠懲罰未必能改善情况，甚或影響醫患關係，希望透過推動醫患互相體諒來減少工作間暴力。

董梓光強調醫管局對工作間暴力零容忍，不止想減低數字，也想透過個案分析找出可改善之處。他舉例，一精神科門診有醫護與病人溝通期間，按下呼叫器尋求支援，但警鐘聲浪過大，反令病人受刺激，院方及後將警鐘聲量調校至合適水平。

護協稱支援尚可 前線盼嚴格執法

董稱，醫管局近年著重預防，除了定期風險評估、員工培訓等，也開始提供預防性心理支援，新界西聯網現時會安排同一地點工作的員工與專家分享及討論，緩解因工作累積的情緒及壓力。

香港護士協會主席謝健強接受本報查詢稱，醫院工作間暴力確實時有發生，除了前線員工要在網上課程學習怎應對，部分曾發生暴力事件的高危病房會有保安駐守，認為現時支援尚算可以。公院護士劉凱文則期望醫管局更重視員工，嚴格執行《醫院管理局附例》，不宜靠員工決定檢控與否。

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