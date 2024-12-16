獲律師會社區服務獎 莊耀洸：做義工成習慣

為失明者導賞遊終院 講解權益

莊耀洸接受訪問時說，過去多數以講座形式講解法律，近年多了用導賞形式講解法律或參與社區服務，講解背後故事和增加趣味。他舉例，曾協助盲人輔導會到中環終審法院和匯豐總行外參觀，在終院摸到石柱，「摸到法治好堅實、好硬淨」。他說，向盲人導賞難度雖然大很多，但親身參觀可趁機講解平等或法治原則，例如終院目前仍全數由男性組成。

他稱，社會對認識法律議題一直有需求，自己對法庭判辭很有興趣，但公眾往往不知道判辭內容，覺得很可惜。他多結合時事以增加聽眾興趣，例如早前討論強制舉報虐兒，或新冠疫情期間不時講解限聚令，都屢次獲非政府機構邀請出席講解。莊說做義工有滿足感和快樂，慢慢成為生活必然部分及習慣，比喻即使「好忙的人，都會做運動」。

多間國際大行也獲特別嘉許。獲傑出公益律師行獎的霍金路偉律師行的合伙人Byron Phillips說，該行律師設定每年要至少做25小時義工的目標，並會影響薪酬評估。獲傑出公益法律服務律師行獎的瑞生國際律師事務所，律師黎子進說，該行鼓勵員工每年至少用20小時在義工。他舉例作為企業律師，也會為社會服務機構審視公司章程、財政或捐款政策等，改善企業管治。

申請嘉許15年增5倍

獲特別嘉許多元共融的歐華律師事務所，律師陳俊達說該行沒有強制目標，但鼓勵律師選擇有興趣的公益法律項目，近年也多了義務代表跨性別人士或同性婚姻的平權個案。

律師會自2010年起推出公益法律服務及社區工作嘉許計劃，嘉許參與義工的律師及律師行。律師會副會長黃巧欣表示，今年計劃踏入第15年，收到428份申請，是創立時的6倍，而歷來570間律師事務所獲認證，佔全行超過三分之一。

明報記者 林勵