外傭稱被扣糧虐待 工會促勞僱強制培訓

兩年8求助 有稱無假放

勞工處回覆本報稱，去年處理873宗涉及外傭的申索個案，當中110宗涉短付工資及未獲支付工資，81宗經勞工處調停後達成和解；同年外傭僱主因非法扣薪而被定罪的傳票共3張。該處強調僱主短付工資乃嚴重罪行，一經定罪最高可被罰35萬元及監禁3年。

指外傭不了解個人權益

索償成本高放棄追討

聯會指8宗個案多數為印度及尼泊爾裔僱主工作，均被剋扣工資，外傭收到工資從每月1000到4000元不等，低於政府規定的最低工資。翻查資料，外傭每月最低工資過去10年均在4000元以上，今年9月已提高至4990元。聯會指求助外傭均未獲完整休息日，即使獲僱主批准放假，最多只有兩日休息，每次2至5個小時。

聯會司庫Chuni Thapa認為初來港外傭最易遇到上述剝削，因他們不知擁有最低工資、法定假期等保障，令「老闆說什麼就是什麼」。聯會稱，即使外傭其後知道可從法律途徑向僱主索償，因案件處理期間外傭不得尋找其他僱主，且法庭程序耗時，不排除有外傭因需維持日常生活開支、簽證等問題而放棄追討，甚至沒向機構或政府舉報。

受剝削外傭之一Maya的合約訂明前僱主需每月支付4870元工資，惟每月只獲約1000至2000元，僱主有時更惡意扣減或不支薪。她說前僱主沒向她提供房間或牀，需睡在椅子上，並要她24小時工作，故凌晨不時被要求起牀工作。她指前僱主每日檢查其手機，又沒收護照，威脅若不滿意就將她遣返家鄉。

Maya曾到法院向前僱主追討8個月薪金及有關津貼，共約12萬元，但前僱主向法庭出示文件指她曾確認簽署已收取相關工資，在無證據及面對生活開支問題下，她唯有接受15%索償額，即1.8萬元，但她懷疑有人偽造文書。

聯會要求政府確保外傭知道在港權利，及如何在權利被剝削時求助；以不同語言提高公眾對僱主法律責任的意識，並加強檢控及懲罰違反《僱傭條例》等法例的僱主。勞工處稱政府致力提升外傭對自身法定及合約權益的認識，處方舉辦宣傳推廣活動包括為外傭及僱主舉辦簡介會等。