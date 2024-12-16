任內逢「抗疫」挑戰 爭短期工作渡時艱

政府於2022年2月初推行「居安抗疫」計劃，經評估為合適的密切接觸者及其同住家人須留在居所，並佩戴電子手環接受監察。徐太稱，當時整個行業有近3萬人，大部分手停口停，她憶述當時擁有約70名僱員規模的一名旅行社負責人在業界打拼多年，其子女仍處求學階段，該負責人因疫情需要變賣兩個物業救亡，並向她稱「我賣到最後一層樓都唔可能再賣，我自己都有家庭」，但最終也難逃結業的命運。

旅社老闆賣兩物業仍難逃結業

徐太憶述，議會當時得悉政府推行上述計劃後，一周內提交建議書、招聘同業及採購物資和服務，並開始在全港派發電子手環和防疫包，由最初每日派700戶增至最高峰1900戶；有關安排亦惠及旅遊巴公司，將旅巴變成流動供應及檢測中心，派發物資者有時需在車內自行檢測。她稱，後來當局再邀旅議會參與為計劃設立的24小時電話熱線。

據旅議會當年招聘要求，派送員須有最少2至3年旅遊業工作經驗，日薪1500元，每天工作8小時。截至同年2月28日，旅議會共招聘331名派送員；截至同年3月3日，已向7000戶派送電子手環和防疫包。電話熱線則另有約300名業界人士受惠。

徐太稱上任初時以為疫情只會持續數月，豈料「等吓又一年」，形容做到灰心。不過，疫情亦令同業變得更團結，她指疫情前本港營商環境好，業界顧慮少，各有各做，但疫情嚴重打擊旅遊業，業界一同行動，例如爭取「防疫抗疫基金」等。

徐太總結任內工作時提到，上任時旅議會營運基金可動用現金一度少於10萬元，任內化危為機，3年有盈餘，卸任前錄近2000萬元盈餘，主要來自各項特色計劃的手續費、領隊試前訓練課程等。她上周二起轉任名譽顧問至2027年，將繼續服務議會和業界，亦會投放更多時間至旗下旅行社，與業界一同推出更多創新旅遊產品。