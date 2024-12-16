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港聞二

任內逢「抗疫」挑戰 爭短期工作渡時艱

【明報專訊】徐王美倫是在全球正受到新冠疫情衝擊之時走馬上任香港旅遊業議會主席，回顧3年任內歷程，她最深刻是疫情期間「日日都有人走（轉工或轉行）」，「當時做到灰心」，但旅議會一眾理事於2022年初為同業爭取參與「居安抗疫」計劃的短期工作，令逾600名同業受惠，讓他們渡過時艱，也避免業界人才大量流失。

政府於2022年2月初推行「居安抗疫」計劃，經評估為合適的密切接觸者及其同住家人須留在居所，並佩戴電子手環接受監察。徐太稱，當時整個行業有近3萬人，大部分手停口停，她憶述當時擁有約70名僱員規模的一名旅行社負責人在業界打拼多年，其子女仍處求學階段，該負責人因疫情需要變賣兩個物業救亡，並向她稱「我賣到最後一層樓都唔可能再賣，我自己都有家庭」，但最終也難逃結業的命運。

旅社老闆賣兩物業仍難逃結業

徐太憶述，議會當時得悉政府推行上述計劃後，一周內提交建議書、招聘同業及採購物資和服務，並開始在全港派發電子手環和防疫包，由最初每日派700戶增至最高峰1900戶；有關安排亦惠及旅遊巴公司，將旅巴變成流動供應及檢測中心，派發物資者有時需在車內自行檢測。她稱，後來當局再邀旅議會參與為計劃設立的24小時電話熱線。

據旅議會當年招聘要求，派送員須有最少2至3年旅遊業工作經驗，日薪1500元，每天工作8小時。截至同年2月28日，旅議會共招聘331名派送員；截至同年3月3日，已向7000戶派送電子手環和防疫包。電話熱線則另有約300名業界人士受惠。

徐太稱上任初時以為疫情只會持續數月，豈料「等吓又一年」，形容做到灰心。不過，疫情亦令同業變得更團結，她指疫情前本港營商環境好，業界顧慮少，各有各做，但疫情嚴重打擊旅遊業，業界一同行動，例如爭取「防疫抗疫基金」等。

徐太總結任內工作時提到，上任時旅議會營運基金可動用現金一度少於10萬元，任內化危為機，3年有盈餘，卸任前錄近2000萬元盈餘，主要來自各項特色計劃的手續費、領隊試前訓練課程等。她上周二起轉任名譽顧問至2027年，將繼續服務議會和業界，亦會投放更多時間至旗下旅行社，與業界一同推出更多創新旅遊產品。

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