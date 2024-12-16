明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旅議會倡跨界合作 開放電視城等 推智慧旅遊培訓從業員 徐王美倫料獲納入藍圖2.0

【明報專訊】政府短期內會公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向，另會一併公布郵輪旅遊發展行動計劃。於2021年12月出任香港旅遊業議會主席的徐王美倫剛於上周二（10日）卸任，她接受本報訪問時透露，旅議會就《藍圖2.0》提出多項建議，包括探討跨界別合作，例如開放將軍澳電視廣播城、匯豐總行大廈及天星小輪引擎室等，予旅行社組團舉辦有限度參觀活動；將智慧旅遊納入旅遊從業員培訓內容，加入VR擴增實景、電子支付服務等課程內容。她形容政府反應正面，預計不少建議獲採納。

明報記者 黃廸暉

指盛事口碑建立需時 但總要開發

徐王美倫表示，近年本港的盛事確能吸引旅客，但因盛事而來港的旅行團客群不多，她認為業界需慢慢形成「原來香港都有（盛事相關的旅遊產品）」，讓人不再感覺香港「食老本」。她說，有業界認為推出盛事有關旅遊產品只能收10多名團客，但參觀星光大道等景點能吸引數百名團客，不過，她認為即使開發相關旅遊產品困難及要講究創意，都「總有人要開發」，相信本港口碑會慢慢建立。

金融峰會「較聚焦」 旅業受惠小

她認為演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠，但前提主辦方需預留門票予旅行社；反之，她形容金融論壇及峰會等盛事「較聚焦」，業界受惠較少。她呼籲業界創新地將盛事串連旅遊，「購票入場睇同解說是兩回事」，舉例配合M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」，可找建築專家或學生帶領旅客到中銀大廈外解說，讓旅客不止於觀賞展覽，亦可即時體驗展覽內容。

旅議會就《藍圖2.0》提出政府宜牽頭為業界和旅行社串連文化創意、體育、交通運輸、餐飲和零售等不同行業，合力推出與盛事有關活動、產品和服務，為旅客帶來新吸引力；建議政府完善目前的旅遊配套設施，研究以「招商引資」方式，吸引新的文旅景點、樂園、酒店及會展設施等新項目落戶香港。

被問及本港旅遊業正面對的困難，徐太稱中央及港府非常支持及着重旅遊業，相信業界機遇處處，但目前挑戰是人手不足，因疫情期間少人入行，新人亦需時適應，現時導遊、領隊及後勤人員數目只及疫情前七成。

疫情期間本港旅遊業近乎停擺，根據旅議會數據，議會於2019年共有1760間會員旅行社，至去年底剩餘1566間，5年間淨減少194間；截至今年11月30日進一步跌至1435間（見圖）。

倡高中增語言課程吸引入行

旅議會建議當局投放資源，針對高中學生，盡早加入特別語種課程，並安排畢業生參與業界實習生計劃，增加他們投身旅遊業的比率；善用大數據分析出入境旅客流量及旅客表現，助業界掌握真正市場需求，從而推出相應的旅遊產品及制定市場營銷策略。

旅議會亦建議當局善用科技高效整合旅遊資源，包括加強推廣和普及電子支付服務，以及繼續支持旅議會前年底推出的旅遊資源平台「旅淘」，協助業界把握「一帶一路」及大灣區發展機遇。徐太稱，議會今年10月與哈薩克阿拉木圖市簽署合作備忘錄，相信明年次季可恢復兩地直航。

上 / 下一篇新聞

表述再變 「一段時間內」達收支平衡 財案諮詢展開 有學者倡續刺激樓市
表述再變 「一段時間內」達收支平衡 財案諮詢展開 有學者倡續刺激樓市
DSE地理書印「問題地圖」 內地海關查獲 錯繪國界漏繪南海斷續線 「涉危領土完整」
DSE地理書印「問題地圖」 內地海關查獲 錯繪國界漏繪南海斷續線 「涉危領土完整」
任內逢「抗疫」挑戰 爭短期工作渡時艱
任內逢「抗疫」挑戰 爭短期工作渡時艱
外傭稱被扣糧虐待 工會促勞僱強制培訓
外傭稱被扣糧虐待 工會促勞僱強制培訓
獲律師會社區服務獎 莊耀洸：做義工成習慣
獲律師會社區服務獎 莊耀洸：做義工成習慣
醫護遭打罵 一年近900宗 38檢控34定罪 醫局：推動醫患互諒減暴
醫護遭打罵 一年近900宗 38檢控34定罪 醫局：推動醫患互諒減暴
稱港島醫療重心西移 醫衛局：「併網」無關財赤
稱港島醫療重心西移 醫衛局：「併網」無關財赤
社工局投票率大跌 何啟明：選舉方法變
社工局投票率大跌 何啟明：選舉方法變
觀塘大熊貓展品失竊 拘一內地女 警稱一隻尋回價值百元 另一仍失蹤
觀塘大熊貓展品失竊 拘一內地女 警稱一隻尋回價值百元 另一仍失蹤
參加派對玩耍 11歲女疑失足墮樓危殆
參加派對玩耍 11歲女疑失足墮樓危殆
涉30宗偷車盜竊案 41歲黑漢被捕
涉30宗偷車盜竊案 41歲黑漢被捕
港投冀推動企業 與大學跨境合作
港投冀推動企業 與大學跨境合作
警校體驗日模擬練靶等 今財年冀募1600人
警校體驗日模擬練靶等 今財年冀募1600人
昨錄入冬最低溫 寒風下孩童食雪糕
昨錄入冬最低溫 寒風下孩童食雪糕
灣區熱搜：實時面容翻譯 助跨境帶貨「同聲氣」 港企研發涵蓋32語言 明年推出料破電商「瓶頸」
灣區熱搜：實時面容翻譯 助跨境帶貨「同聲氣」 港企研發涵蓋32語言 明年推出料破電商「瓶頸」
灣區熱搜：稱美技術領先 中國勝在創意
灣區熱搜：稱美技術領先 中國勝在創意
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
【Emily】安安可可大個喇 海園關注春天發情期
【Emily】安安可可大個喇 海園關注春天發情期
【Emily】林定國官邸開聖誕P 同小朋友玩「大電視」
【Emily】林定國官邸開聖誕P 同小朋友玩「大電視」
【Emily】青年節利東街時裝騷 新舊織出港文化
【Emily】青年節利東街時裝騷 新舊織出港文化
【Emily】啟德體育園明反恐演習
【Emily】啟德體育園明反恐演習
【Emily】伴你同行日：癌症病友齊耍八段錦
【Emily】伴你同行日：癌症病友齊耍八段錦
【Emily】無障行者：換「位」體驗殘疾挑戰
【Emily】無障行者：換「位」體驗殘疾挑戰