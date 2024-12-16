旅議會倡跨界合作 開放電視城等 推智慧旅遊培訓從業員 徐王美倫料獲納入藍圖2.0

明報記者 黃廸暉

指盛事口碑建立需時 但總要開發

徐王美倫表示，近年本港的盛事確能吸引旅客，但因盛事而來港的旅行團客群不多，她認為業界需慢慢形成「原來香港都有（盛事相關的旅遊產品）」，讓人不再感覺香港「食老本」。她說，有業界認為推出盛事有關旅遊產品只能收10多名團客，但參觀星光大道等景點能吸引數百名團客，不過，她認為即使開發相關旅遊產品困難及要講究創意，都「總有人要開發」，相信本港口碑會慢慢建立。

金融峰會「較聚焦」 旅業受惠小

她認為演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠，但前提主辦方需預留門票予旅行社；反之，她形容金融論壇及峰會等盛事「較聚焦」，業界受惠較少。她呼籲業界創新地將盛事串連旅遊，「購票入場睇同解說是兩回事」，舉例配合M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」，可找建築專家或學生帶領旅客到中銀大廈外解說，讓旅客不止於觀賞展覽，亦可即時體驗展覽內容。

旅議會就《藍圖2.0》提出政府宜牽頭為業界和旅行社串連文化創意、體育、交通運輸、餐飲和零售等不同行業，合力推出與盛事有關活動、產品和服務，為旅客帶來新吸引力；建議政府完善目前的旅遊配套設施，研究以「招商引資」方式，吸引新的文旅景點、樂園、酒店及會展設施等新項目落戶香港。

被問及本港旅遊業正面對的困難，徐太稱中央及港府非常支持及着重旅遊業，相信業界機遇處處，但目前挑戰是人手不足，因疫情期間少人入行，新人亦需時適應，現時導遊、領隊及後勤人員數目只及疫情前七成。

疫情期間本港旅遊業近乎停擺，根據旅議會數據，議會於2019年共有1760間會員旅行社，至去年底剩餘1566間，5年間淨減少194間；截至今年11月30日進一步跌至1435間（見圖）。

倡高中增語言課程吸引入行

旅議會建議當局投放資源，針對高中學生，盡早加入特別語種課程，並安排畢業生參與業界實習生計劃，增加他們投身旅遊業的比率；善用大數據分析出入境旅客流量及旅客表現，助業界掌握真正市場需求，從而推出相應的旅遊產品及制定市場營銷策略。

旅議會亦建議當局善用科技高效整合旅遊資源，包括加強推廣和普及電子支付服務，以及繼續支持旅議會前年底推出的旅遊資源平台「旅淘」，協助業界把握「一帶一路」及大灣區發展機遇。徐太稱，議會今年10月與哈薩克阿拉木圖市簽署合作備忘錄，相信明年次季可恢復兩地直航。