DSE地理書印「問題地圖」 內地海關查獲 錯繪國界漏繪南海斷續線 「涉危領土完整」

教局：未經評審 非「適用書」

內地海關總署上周六（14日）經微信發文稱，皇崗海關關口查驗一批以一般貿易方式申報出口的書，發現該批書印有「問題地圖」。海關指，書籍插頁中的中國地圖錯繪阿克賽欽地區國界、藏南地區國界，亦漏繪釣魚台、赤尾嶼、南海諸島及南海斷續線等，「涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整」。

海關總署表示，地圖是國家版圖最主要的表現形式，反映國家主權範圍，所有不符國家公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，「一律禁止進出境」。

教育局昨日回覆本報查詢稱，一直循不同渠道提醒學校及教師，選用學與教資源須確保內容及資料準確、完整、客觀和持平，倘學校發現資源有可能違法或含有危害和不利於國家安全的資料和內容，應馬上移除或停用。

局方又稱，已指示學校必須從國家自然資源部網頁獲取最新版本的中國標準地圖資訊，以作教學用途；出版商亦須持續檢視已出版課本內的國家地圖和相關內文，務必立即修改未符合標準的地圖或資料。局方已完成審批所有出版商向教育局提交與地圖相關的課本修訂申請。