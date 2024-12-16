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表述再變 「一段時間內」達收支平衡 財案諮詢展開 有學者倡續刺激樓市

【明報專訊】財政司長陳茂波明年2月將發表新一份《財政預算案》，公眾諮詢昨日展開。今年度政府財赤預計增至逾1000億元，特首李家超上周赴京述職時稱需「三至五年」處理財赤。陳茂波昨在網誌則稱「必須更謹慎管理好公共財政」，在預算案的諮詢資料表示「有決心審慎理財」，「在一段期間內」達至收支平衡。經濟學者莊太量建議進一步刺激樓市，如下調住宅印花稅等。港區人大代表黃英豪認為政府仍坐擁一定財政儲備，「完全不需中央出手」。

2025/26年度《財政預算案》公眾諮詢昨日展開，陳茂波在網誌表示，面對外圍環境持續不明朗、環球政經局勢複雜多變、本港經濟處於結構調整過程，必須更謹慎管理好公共財政，但強調推動經濟「提速發展」同樣重要。網誌提到，隨着中央推出各項穩定經濟政策及惠港措施，本港市場氣氛逐步好轉，啟德體育園明年3月正式啟用、加上明年首季更多大型國際盛事和會議落戶，相信進一步刺激市道與鼓勵投資。

李家超籲聖誕留港消費

陳茂波在今年初提出的2024/25年度預算案，預測計及發債收入，政府可於下年度由虧轉盈，惟早前預告今年度預算赤字增至逾1000億元。李家超上周赴京述職時則稱需要「三至五年」處理財赤。李昨晚到灣仔利東街及中環大館了解聖誕前的市道，其間呼籲市民聖誕期間多留港消費，以振興本港經濟。

政府就《財政預算案》提供諮詢資料顯示，政府2024/25年度預算開支7769億元（見圖），截至今年10月，財政儲備降至5709億元。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，公共財政重回盈餘有難度，指今年度財赤增加源於賣地收入遜預期，建議進一步刺激樓市，如拆細地皮鼓勵中小型地產商投地，以及制訂措施方便中東、新加坡等海外地產商來港投地，包括延長發展期限、容許轉售地皮等。莊又提出將樓價300萬至400萬元的住宅物業印花稅同樣劃一100元，料有助啟動「換樓鏈」增加交投。

莊另倡降低免稅額甚或引入基本稅收，將更多人納入稅網。至於節流，他指可檢視行政程序減省開支，學童人口減少下亦可考慮削減教育開支。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才則指，今年度財赤增加不是源於政府開支上升。他說，公共財政不能單求平衡預算，舉例基建工程無即時經濟收益，短期帳面上帶來赤字，惟實際上並非財政問題而是融資問題。他指出目前庫房尚有數千億元儲備，認為可透過財政儲備「買時間」，經濟上「做大個餅」，日後經濟復蘇可以有較大增長。

黃英豪：港有儲備 中央毋須幫

民建聯進出口界議員黃英豪表示，中央一直強調理財方面需要改革思維，他期望預算案有嶄新舉措。黃認為政府近年一刀切削減1%經常開支，未必最理想，建議審視哪些部門可減省更多資源、哪些部門可獲「多些子彈」。他又倡政府考慮私有化部分業務，如連年虧損的香港郵政。至於連年財赤是否需要中央出手，黃稱政府仍坐擁相當儲備，如巨額外匯基金及不少非金融資產，相信完全毋須中央協助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陳茂波 財政預算案 財赤

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