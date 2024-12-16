創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務

冼卓基和崔柏浩表示，研發機械人這類硬件需要較大空間來組裝和測試，但香港寸金尺土，所以將大部分研發工作搬到東莞松山湖，香港辦公室負責軟件開發和行政工作。現時，該公司在松山湖租用約4500方呎地方，足夠在量產最初期之用。

該公司月前成為「科大─信和百萬獎金創業大賽」香港站十強，可以晉級最後總決賽，並在「科大創業嘉年華」中參展。之後，即有幾個風險創投基金和該公司商討融資。

盼兩款機械人藉5G網絡「互相溝通」

冼卓基和崔柏浩透露，他們在博士課程研究「群體智能」，若使用普通人的話語，就是「多機協作」。所以兩人希望，在2026年該公司兩款機械人Chopstick Lite和Chopstick Pro透過5G網絡，能夠達到互相溝通，自主分配任務、自主輪流充電等效果，讓人類的介入減至最少。

他們認為：「理論上，以萬個計的裝置都可行；所以，在機械人的現實應用中，相信幾十個至幾百個絕無問題。」