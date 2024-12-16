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灣區熱搜：實時面容翻譯 助跨境帶貨「同聲氣」 港企研發涵蓋32語言 明年推出料破電商「瓶頸」

【明報專訊】研發出「面容翻譯」的港企晒趣科技有限公司，近期頻頻參加內地展覽如上海進博會、深圳高交會等，又進駐佛山港澳青年創業孵化基地。「面容翻譯」指透過AI（人工智能）將畫面中人物對白及聲音均翻譯成外語，連同口形表情也能修改。公司創辦人林柏傑表示，對電影、電視劇片段的非實時面容翻譯產品將於12月內推出，而主打內地跨境電商「直播帶貨」的實時面容翻譯亦將於2025年第三季上線，落戶灣區和參加展會可有效接觸目標觀眾。

明報記者 林迎

非實時服務年內推 可上載電影廣告

「我最近都是一半時間在香港、一半在內地。」晒趣科技有限公司（Zyetric Technologies Limited）共同創辦人林柏傑道。公司的面容翻譯產品「翻容譯語」（Zhowcase）正做最後測試和修改，「客人等了很久，常常問我何時完成」。面容翻譯是藉AI翻譯影片人物對白，同時隨語氣、情緒修改口形和表情，使其恍如在說外語（見本報2024年6月3日A6版）。「翻容譯語」可在32種語言中互譯，包括非實時與實時兩種服務，預計12月推出非實時產品，即用戶上載電影、電視劇或廣告片段，由AI生成另一語言的版本；2025年第三季將推出實時翻譯網絡直播產品，目標客戶是為跨境電商帶貨的網紅（KOL）。

在港「試金」 KOL市場小「須外拓」

林解釋，將網紅視為目標群體，是看中內地跨境電商發展蓬勃，有用不同外語介紹產品的「剛需」。他憶述，晒趣科技第一個產品便是於YouTube片段智能插入廣告的服務「視外」（Zyvik），「香港反應幾好，去年全年做了400多條廣告」。「視外」也為晒趣科技積累不少經驗和數據，現時有一批YouTube簽約網紅，但林認為香港KOL市場太細，「做完一年都只得幾千萬，所以一定要開拓內地和海外市場」。

林柏傑表示，「視外」想過與內地短片平台合作，但因未熟悉內地平台，未找到適當合作伙伴，亦無足夠資金，故他更希望以「翻容譯語」進軍內地市場，「如果講普通話帶貨，大概有2億人會看，如果能夠翻譯成32種語言，可以接觸到的人口就有三四十億，產品出口機會大很多」。林自言十分關注內地跨境電商相關政策和發展趨勢，「看數字會覺得增長放緩，或者是去到瓶頸，而我們的技術正好可以突破」。

現40秒延遲冀減半 擬2小時100元

目前，「翻容譯語」實時翻譯直播內容時會有約40秒延遲，林柏傑解釋，要翻譯總要聽完整句話，真人翻譯也最少延遲10秒，晒趣的目標是將延遲壓縮至20秒，但同時要兼顧成本。「現在我用一款2017年的GPU（圖像處理器），如果換新的GPU可能快10倍，但價錢貴了不止20倍。」林柏傑強調，「翻容譯語」的實時服務計劃定價每兩小時100元（人民幣，下同），「成本低、價錢平、多人用，才有利可圖。服務在2025年推出，至2027年如果能有100萬用戶，每人每月用100元，公司每月也有1億收入」。

除了延遲，另一個要提升的是精確度，林形容目前能做到95%，包括語句翻譯的準確度和「啱嘴形」，「從95%到100%這一段是最難。現在觀眾肯定可以聽得明，但聽得出不是原聲，是AI做出來。例如將片段譯成意大利語的話，當地朋友會覺得不太自然，因為意大利人不會這樣講話」。他又稱，選擇主攻網紅直播市場的另一原因也是觀眾對精確度要求不高，「如果嘴形差了少少，觀眾不會太着重。但翻譯電影、電視劇就不行，要好靚、好準，就算有點模糊也不行」。目前晒趣正做Pre-A輪融資，估值7500萬元，融資目標1500萬，融資將繼續用於產品開發和提升質素，以及在內地拓展業務。

相關字詞﹕港企 面容翻譯 直播帶貨 網紅 人工智能 大灣區

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