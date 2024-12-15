復一簽多行 周末客升三成 羅淑佩料年客量近4600萬目標

稱接任局長責任大 將善用惠港措施

指不應一直向中央提要求

羅淑佩表示，接任局長職位責任重大，強調自己「唔係驚或怕辛苦」，喜見機遇處處。她說，本港應善用中央現有的多項惠港措施，而不是一直向中央提要求，強調用好現有政策才可讓中央有信心推出更多措施，本港應提升待客之道。

羅續稱，內地旅客消費模式有所改變，現時網絡平台發達，內地客如有不滿，在「小紅書」發帖後「全國全世界都知道」，以往怠慢一個旅行團而另一個團不知的情况將不復再。

被問除夕夜安排，羅淑佩表示，政府已與內地商討延長跨年夜的關口服務時間至2時，港鐵將通宵服務，若旅客凌晨2時後想返回內地，亦可乘坐上水安排接駁巴士，到24小時通關口岸過關。

利物浦明年是否啟德獻技

稱勿礙商業談判 落實方公布

早前有消息指英超勁旅利物浦明年或到啟德體育園熱身賽，被問當局是否確有邀約類似「國際巨星」，羅淑佩回應稱，啟德體育園正與不同主辦方商討舉辦活動，但不會公布有關嘉賓或團體的細節。她解釋，理解市民有喜愛的明星或團體，冀可盡早了解參演人細節，但有關商討始終是商業談判，若演變成「佢唔來就係你失敗」、過分展現邀約意欲，會令香港在談判中不利，如「肉在砧板上」，因此會等落實後再公布。