河源考察遇天雨洗刷砂岩 港導賞員發現恐龍蛋化石

稱與化石有緣 為港人身分發現興奮

葉恆榮向本報表示，上月23日前往河源市郊「迎客大橋橋北公園」，該行目的主要是考察紅砂岩。他說，由於出發前數天下雨，岩石受風化侵蝕下脫落，而露出「新鮮面」，機緣巧合下找到恐龍蛋化石，初步估計附近有4至5顆恐龍蛋化石。當時他與河源研究所專家聯絡，翌日一同前往該地方，最終找到共6顆恐龍蛋化石。他說，雖然這次不是首次發現化石，但作為首名在河源發現恐龍蛋化石的香港遊客，仍對此興奮。

據內媒《新快報》昨報道，6顆屬恐龍蛋化石均呈橢圓形，平均長約5至9厘米，寬約4厘米。報道引述黃志青介紹，相關恐龍蛋化石的具體種類有待分析研究後才能確認。黃表示，目前工作人員已測量、取樣、切片研究相關化石，並原址保護，同時前往該區詳細調查。

河源中華恐龍之鄉 蛋化石全球最多

報道同時引述河源市博物館長、副研究館員杜衍禮形容河源素有「南國生物寶庫」之稱，至今館藏逾兩萬顆恐龍蛋化石，至少有14種不同類型，恐龍蛋化石數量居全球之冠。

杜又表示，河源發掘及收藏16具恐龍骨骼化石，發現8組、共168個恐龍腳印化石，屬全球罕見集恐龍蛋化石、恐龍骨骼化石，及恐龍腳印化石為一體的「龍蛋共生地」，故被譽為「中華恐龍之鄉」。