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社工局投票率6.6％大跌 取消郵遞票 主席：始終人要到

【明報專訊】社工註冊局改組後昨日舉行首次選舉，17名候選人競逐8個民選席位。社工註冊局主席許宗盛昨晚公布結果，約2.8萬合資格選民中，共1900人在3個票站投票，較去屆逾6500人少，投票率6.63%，按屆下跌17個百分點。他說接受是次投票率低，因今次不再接受郵遞選票，又認為投票率與公信力不可相提並論，局方公信力不應只來自社工，而是希望全港市民都能信任他們。

許宗盛：與公信力不可相提並論

社工註冊局今年7月改制，成員由15人增至27人，特首委任成員增至17人，民選成員比例由逾五成降至約三成。改制後唯一留任民選成員黎汶洛無尋求連任。各民選成員明年1月16日上任，任期3年。

8名當選者包括香港復康會行政總裁梁佩如、香港樹仁大學社工系主任方富輝、東華三院社會服務科副主管袁漢林、香港明愛社會工作服務部長李淑霞、浸信會愛群社會服務處總幹事趙漢文、社署社工總工會主席梁建雄、聖雅各福群會總幹事李玉芝及前線社工張達明。

參考香港社福界心連心大行動組織架構名單，有3人與當選成員同名，包括李淑霞、趙漢文、李玉芝。據註冊局候選人宣傳資料，3人未提及是「心連心」成員。

8人當選 3與心連心成員同名

今次選舉李玉芝得票最多，獲750票當選。她感謝社工投票支持，又稱欣賞所有候選人的努力，冀可提升社工形象，惟非一人力量可達至，要依靠團隊力量推動，「但入得註冊局都希望提升社工形象」。

是次選舉取消郵遞選票，選民只能到灣仔、旺角及上水票站親身投票。黎汶洛昨午到旺角票站投票，他說未來註冊局會依法辦事，民選和委任成員都需先溝通。

許宗盛說投票率受眾多因素影響，始終實體投票「人要到」，是次為首次全實體投票，希望確保選民親自行使投票權，亦不會因郵遞延誤而變廢票。他說上屆投票實體數字僅雙位數，今次實體票增加很多，或日後制度成熟，大家更能接受。

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