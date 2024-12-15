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港聞二

漁署：少數優質農地遺落北都發展區 漁農界議員何俊賢：現代農業農地非必要

【明報專訊】特區政府近年大力推動本地漁農業發展，但漁護署數據顯示，去年本地農業生產總值跌至10億元，按年下跌近兩成半（見表）。漁護署早前向立會提交文件，擬定37個「農業優先區」，佔地約980公頃。有學者稱大批北部都會區優質農地未被納入優先區，亦有農業組織指北都有大量養殖場，其中禽畜場數佔全港約15％。對於優質農地未納優先區，漁護署長黎堅明上周四（12日）回應稱，一直和發展局溝通，盡量避免在發展區內尋覓優質農地，承認有少數優質農地留在發展區。民建聯漁農界立法會議員何俊賢在同一場合稱，農地在發展現代農業時並非必要，希望社會改變既定形象，推動農業發展。

漁護署上周四舉辦活動推廣本地漁農產品（見另稿）。在場的香港農業聯合會主席陳建業表示，北都發展壓縮本港農地，透露發展區內有11個禽畜養殖場受影響，大量菜場、菇場需遷移，他正與政府商討，研究引入樓房養殖技術，配合人工智能，期望善用有限土地飼養禽畜，又計劃搬遷農地到位於古洞南的農業園。他提到署方近期公布農業優先區，認為政府是在釋出信號，希望發展商和原居民出租農地予農民，他表示此舉令其有信心本地農業能克服危機。

署長：發展區加農業元素

休憩地可種優質菜車厘茄

漁護署長黎堅明表示城市發展不可或缺，為平衡農業發展，將在新發展區內加入農業元素，如在休憩用地及綠化區域種植可食用農作物如優質菜、車厘茄等；又舉例在2027年落成的天水圍新街市，天棚預留用地作水耕種植，認為新發展區內的環境依然舒適多元。

何俊賢稱「都市農莊」可共贏

民建聯漁農界立法會何俊賢表示，社會對農業有刻板印象，好像農夫必然是「戴住頂帽，著住菊花牌（背心），拎着鋤頭」，他認為發展現代農業，農地是「有需要但非必要」，舉例有發展商每年投放過百萬元做綠化保養。他說倘能和發展商合作，在不影響其商場及住宅面積下由農民打理綠化帶作都市農莊，發展商既可減省成本，亦可為農民覓地耕種，達至「共贏」局面。

農業優先區研究 倡租地復耕

漁護署回覆本報查詢時稱，特區政府已委託顧問就「農業優先區」做研究，並根據10項篩選準則，例如農地總面積、土地平坦程度等就位置和範圍提出建議。署方又稱，為促進「農業優先區」長期耕種用途，已建議政府推出支援措施，包括設立「政府農地租賃計劃」和專屬「農業復耕及配對計劃」，以及運用農業持續發展基金現有資源設立特別計劃，提供財政及技術支援。

明報記者

（城市保育）

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