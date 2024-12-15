明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

習將赴澳門25周年回歸典禮

【明報專訊】新華社報道，中共中央總書記、國家主席習近平將於12月18至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特區。澳門特首賀一誠及候任特首岑浩輝分別發新聞稿熱烈歡迎。岑浩輝接受澳廣視訪問時形容，當選後心路歷程變化很大，「沒有退路的」。

翻查資料，5年前澳門回歸20周年，時任特首林鄭月娥亦有率團訪澳，出席回歸晚宴及新一屆政府就職禮，並獲國家主席習近平接見。當時港府代表團除3名司長外，包括時任商經局長邱騰華、食衛局長陳肇始、政制局長聶德權，李家超當時以保安局長身分同行。

據悉，習近平將於18日下午抵澳，翌日傍晚出席回歸晚宴；20日為新一屆澳門特區政府監誓。賀一誠表示，習近平訪澳彰顯中央對澳門的重視，也充分體現對澳門關懷。岑浩輝則提到，新一屆特區政府將團結和帶領社會各界奮發同行、持正革新，推動澳門繁榮穩定發展。

岑浩輝：心路歷程變化大 沒退路

另外，8月首次透露考慮參選的岑浩輝接受澳廣視訪問透露，最初由幾名相識多年的司法官建議他考慮參選。由參選至接受中央任命的過程不足100日，他形容心路歷程變化很大，但沒有猶豫，形容是責任和擔當，沒有退路。他稱未來的任期將與團隊深入社會，聆聽各界聲音，回應社會訴求。

上 / 下一篇新聞