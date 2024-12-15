習將赴澳門25周年回歸典禮

翻查資料，5年前澳門回歸20周年，時任特首林鄭月娥亦有率團訪澳，出席回歸晚宴及新一屆政府就職禮，並獲國家主席習近平接見。當時港府代表團除3名司長外，包括時任商經局長邱騰華、食衛局長陳肇始、政制局長聶德權，李家超當時以保安局長身分同行。

據悉，習近平將於18日下午抵澳，翌日傍晚出席回歸晚宴；20日為新一屆澳門特區政府監誓。賀一誠表示，習近平訪澳彰顯中央對澳門的重視，也充分體現對澳門關懷。岑浩輝則提到，新一屆特區政府將團結和帶領社會各界奮發同行、持正革新，推動澳門繁榮穩定發展。

岑浩輝：心路歷程變化大 沒退路

另外，8月首次透露考慮參選的岑浩輝接受澳廣視訪問透露，最初由幾名相識多年的司法官建議他考慮參選。由參選至接受中央任命的過程不足100日，他形容心路歷程變化很大，但沒有猶豫，形容是責任和擔當，沒有退路。他稱未來的任期將與團隊深入社會，聆聽各界聲音，回應社會訴求。