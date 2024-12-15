晤人社部長 李：教育科技人才委會源自習講話

今年《施政報告》提出成立教育、科技和人才委員會，由陳國基擔任主席，統籌推進教育、科技、人才融合發展，同時推動國際高端人才匯聚本港。李家超稱會面中向王曉萍介紹了成立委員會的理念，源自國家主席習近平在全國教育大會說要一體推進教育發展、科技創新及人才培養。

訪京結束 陳國基提「八大中心」為基礎

陳國基本月初與勞福局長孫玉菡等曾到北京參與座談會，與人力資源和社會保障部代表見面，並簽署合作備忘錄。事隔一周多陳國基再次上京，他在會上匯報委員會工作方向，將以「八大中心」戰略定位和優勢為基礎，推動科技創新、產業創新及人力資源供求同步協調發展。李家超在京期間亦分別與中國香港（地區）商會成員和北京高等院校代表會面。

國家主席習近平前日接見到北京述職的李家超，肯定李帶領政府「歷史性完成《基本法》第23條立法」，並說中央將「全力支持你和特別行政區政府團結帶領社會各界」銳意改革，塑造經濟發展新動能、新優勢。

全體司局長即晚或昨日發文回應，3名司長先在前晚分別在社交網站發文，重申推進創新、改革或求變。而副政務司長卓永興表示，香港決不能食老本、等運到，要絞盡腦汁、超車趕前。副律政司長張國鈞稱，面對經濟發展困難要有處變不驚的信心，遇地緣政治挑戰要有沉穩自信底氣。副財政司長黃偉綸稱政府團隊會團結一致、積極有為，落實各項政策措施時，以結果為目標、提速提效、創新求變。

行政會議非官守議員昨早亦發聲明，稱習近平的發言有助激發大家變革求新，並繼續全力支持特首帶領香港改革求變，就重要政策提供意見。