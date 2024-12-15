晤人社部長 李：教育科技人才委會源自習講話

【明報專訊】特首李家超結束北京訪問之旅。他昨早與政務司長陳國基一同與人力資源和社會保障部長王曉萍會面，就特區政府在教育科技人才融合發展和推動香港成為國際高端人才集聚高地等議題交換意見。
今年《施政報告》提出成立教育、科技和人才委員會，由陳國基擔任主席，統籌推進教育、科技、人才融合發展，同時推動國際高端人才匯聚本港。李家超稱會面中向王曉萍介紹了成立委員會的理念，源自國家主席習近平在全國教育大會說要一體推進教育發展、科技創新及人才培養。
訪京結束 陳國基提「八大中心」為基礎
陳國基本月初與勞福局長孫玉菡等曾到北京參與座談會，與人力資源和社會保障部代表見面，並簽署合作備忘錄。事隔一周多陳國基再次上京，他在會上匯報委員會工作方向，將以「八大中心」戰略定位和優勢為基礎，推動科技創新、產業創新及人力資源供求同步協調發展。李家超在京期間亦分別與中國香港（地區）商會成員和北京高等院校代表會面。
國家主席習近平前日接見到北京述職的李家超，肯定李帶領政府「歷史性完成《基本法》第23條立法」，並說中央將「全力支持你和特別行政區政府團結帶領社會各界」銳意改革，塑造經濟發展新動能、新優勢。
全體司局長即晚或昨日發文回應，3名司長先在前晚分別在社交網站發文，重申推進創新、改革或求變。而副政務司長卓永興表示，香港決不能食老本、等運到，要絞盡腦汁、超車趕前。副律政司長張國鈞稱，面對經濟發展困難要有處變不驚的信心，遇地緣政治挑戰要有沉穩自信底氣。副財政司長黃偉綸稱政府團隊會團結一致、積極有為，落實各項政策措施時，以結果為目標、提速提效、創新求變。
行政會議非官守議員昨早亦發聲明，稱習近平的發言有助激發大家變革求新，並繼續全力支持特首帶領香港改革求變，就重要政策提供意見。