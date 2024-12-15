灣區港校展兩日吸3萬人 超上屆3日總和

蔡若蓮：致力打造「留學香港」品牌

最近有留學中介被揭偽造學歷，以助學生入讀本港高等院校，有參展留學中介表示兩日內有逾百客人查詢，未受影響；亦有中介稱院校收生對查核學歷「會問得多些」。

教育展籌備委員會主席、津中議會主席李伊瑩表示，今次教育展共371間學校參與，本港學校整體而言均能提供優質服務，冀透過教育展讓入場者深入了解各學校課程、升學出路等，以讓家長為子女選擇更合適教育環境。

蔡若蓮表示，教育展為有意讓子女在港升學的家長提供豐富教育資訊，讓家長了解本港教育體制；並讚揚本港擁有良好教育基建，亦有優質、高度國際化、多元化的教育系統。她引述本港整體教育競爭力全球排名第五，有5所世界百強大學等，未來會為學生創設多元出路。

留學中介51Talk負責人劉女士稱，兩日來共約170多名客人查詢，多詢問小學升中服務，公司亦有協助升讀大學的服務，如提供文書或課程，不擔心受假學歷風波影響。

中介稱院校審查變嚴

璟聯移民顧問有限公司總經理黃浠藍稱，公司亦有為內地專才提供升學中介服務，兩日來收到約百宗查詢，大多是來港專才自己升讀學士或碩士學位，年齡層介乎三四十歲，專才子女升讀大專院校的個案約10宗。她認為生意有受假學歷風波影響，客人詢問時更審慎，專上院校審查他們經手個案亦更嚴謹。

昨日開幕禮嘉賓亦包括中聯辦教育科技部處長何金暉、人才辦總監劉鎮漢、高才通人才服務協會創會會長兼立法會議員尚海龍等。