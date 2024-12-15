明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

3層面支援人才家庭 最重要助融入社群

【明報專訊】本周末有兩場教育展分別在會展及亞博舉行，人才辦在兩場展覽均設展位，截至昨日共接觸近800名來港人才，讓他們了解子女在港就學資訊。香港聖公會昨起一連兩日在會展首度舉辦教育展，有154間幼稚園、中小學及旗下機構參與，聖公會教育總幹事郭始基接受本報專訪稱，目前高才或優才的子女仍佔轄下學校小的比例，樂意提供支援，認為最重要是協助家長子女融入本地社群。

有校帶遊港習英文 有設繁體學習組

郭始基說，在內地的香港學校資訊未必充分，冀提供途徑讓他們認識香港學校。昨日現場所見，部分學校有展板以簡體字設計。郭稱學校主要循3個層面支援來港人才家庭，包括學生於學習上適應、融入校內社群，並讓內地家長與本地家長建立聯繫。他舉例，自己任校長時曾接待海外交流生，當時為他們組成學習小組，「人生路不熟，都有一班同學可以支援他」。

多間參展學校均有措施支援來港人才子女。柴灣的聖公會李福慶中學教師沈栢誠表示，該校各級約三成學生新來港，重視對學生關顧，例如藉帶學生遊覽香港景點學英語。沈稱，教師教學時會輔以普通話，但會要求「盡快學番廣東話」，並找「過來人」與學生結伴，以解語言障礙心結。他說，昨日上半晝已收二三十張本地及內地家長叩門表格。

聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均表示，部分學生在內地小三才學英語，該校一名教師曾在北京教英語，更了解內地生常見困難；學校亦有學習小組教繁體字，並給予適應期容許在功課寫簡體，依他所見學生適應不困難。

本身在廣州工作生活的郭氏夫婦經優才計劃來港，分別從事遊戲程式設計及擔任國際幼兒園長，育有7歲及10歲女兒，另一名孩子快要出生。郭先生表示，來港因香港教育質素更好，香港不少學校以廣東話為主要教學語言，女兒在小學階段、仍屬可塑，相信很快可適應；而他與妻子兩人亦有報讀粵語班，冀融入本地生活。

相關字詞﹕聖公會李福慶中學 聖公會聖米迦勒小學 高才通 優才 聖公會 郭始基 香港聖公會教育展

上 / 下一篇新聞