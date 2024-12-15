3層面支援人才家庭 最重要助融入社群

有校帶遊港習英文 有設繁體學習組

郭始基說，在內地的香港學校資訊未必充分，冀提供途徑讓他們認識香港學校。昨日現場所見，部分學校有展板以簡體字設計。郭稱學校主要循3個層面支援來港人才家庭，包括學生於學習上適應、融入校內社群，並讓內地家長與本地家長建立聯繫。他舉例，自己任校長時曾接待海外交流生，當時為他們組成學習小組，「人生路不熟，都有一班同學可以支援他」。

多間參展學校均有措施支援來港人才子女。柴灣的聖公會李福慶中學教師沈栢誠表示，該校各級約三成學生新來港，重視對學生關顧，例如藉帶學生遊覽香港景點學英語。沈稱，教師教學時會輔以普通話，但會要求「盡快學番廣東話」，並找「過來人」與學生結伴，以解語言障礙心結。他說，昨日上半晝已收二三十張本地及內地家長叩門表格。

聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均表示，部分學生在內地小三才學英語，該校一名教師曾在北京教英語，更了解內地生常見困難；學校亦有學習小組教繁體字，並給予適應期容許在功課寫簡體，依他所見學生適應不困難。

本身在廣州工作生活的郭氏夫婦經優才計劃來港，分別從事遊戲程式設計及擔任國際幼兒園長，育有7歲及10歲女兒，另一名孩子快要出生。郭先生表示，來港因香港教育質素更好，香港不少學校以廣東話為主要教學語言，女兒在小學階段、仍屬可塑，相信很快可適應；而他與妻子兩人亦有報讀粵語班，冀融入本地生活。