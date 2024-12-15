首辦教育展 稱兩校合併非良策或「攬住一齊死」 聖公會倡跨區重置學校紓收生危機

明報記者 鄭律銘

「聖公會教育展」全部屬校均有參展，包括32所中學、59所小學及49所幼稚園及幼兒園，以及旗下社福機構、出版社、神學院、檔案館及香港大學學生舍堂聖約翰學院等。

稱辦展為言辦學理念非為收生

據教育局今年4月向立法會提交數字，推算未來5年中小學學齡人口會由今年4.96萬跌至2029年3.15萬，跌幅料逾三成半。被問到辦展目的，郭始基稱非為處理「收生問題」，亞博館昨同期亦有教育展，如為招生「到那邊會更方便」，而非自行辦展。

郭表示，辦展為展示聖公會辦學理念，聖公會早年辦學因社會需要，照顧不為社會接納的孤兒、混血兒，並為女生提供教育。郭形容，此刻香港學額可說是「很足夠、甚至現時是超過」，在人口收縮下須重新檢視社會對教育需求。他認為除重視學生學術成績，更重要是提供價值教育，讓其得到豐盛生命，面對人生甜酸苦辣。

他說，學生由幼稚園到中學畢業有15年，但未必一定升讀聖公會學校，他們希望為學生提供連貫、延續的教學理念，故設展讓家長學生認識其學校及附屬機構。

黃大仙葵青較嚴峻 深水埗多新邨生源足

要實踐教育理念，學校是重要載體。郭始基回應提問時稱，目前收生不足是「社會大家同樣面對的問題」，而導致縮班或令教師軍心不穩，有經驗教師離職，則會影響教學質素。他形容，收生不足較嚴重的包括黃大仙，葵青區亦「開始有問題」，收生不足主要與人口結構有關；深水埗區有不少新建公屋，聖公會當區5所學校均生源理想，同區其他學校亦無問題。

合併難解生源問題 亦難融通兩團隊

面對學童減少，郭始基認為，合併學校非理想及長遠之策。他舉例，A校及B校同因「老區」區內學童減而有殺校風險，即使將A校師生搬到B校，生源下降的根本問題仍在，學校仍難長遠生存，合併後只是「攬住一齊死」。而兩所學校團隊各有特色，合併後如何融通兩個團隊、保留兩者優點亦有困難，「做到一邊、犧牲另一邊不理想，我覺得始終不是好方法」。

面對挑戰，他認為教育局有需要檢討既有建校政策，建議容許收生不足學校團隊遷往新區，原有校舍用地則交回政府作其他公共用途。他說，學校設置要與區內人口匹配，舉例皇后山近年有不少居民新入住，學童有上學需要，學校配套卻滯後，跨區遷校方案則可疏導問題。