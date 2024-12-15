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首辦教育展 稱兩校合併非良策或「攬住一齊死」 聖公會倡跨區重置學校紓收生危機

【明報專訊】本港四大學校議會前天起一連3日在亞博舉辦第二屆「（大灣區）香港學校教育展」，參展學校涵逾370間中小學、幼稚園及大學。「香港聖公會教育展」昨亦一連兩天在會展舉行，逾150間屬校及機構參與，為聖公會辦學173年以來首次。聖公會教育總幹事郭始基接受本報專訪稱，辦展目的是展示聖公會辦學理念，不為招生。香港近年面對學童人口下降，郭稱是全港的共同問題，黃大仙及葵青學校較嚴重，倡教育局提供途徑鼓勵有收生危機學校交出校址，遷往生源充足區域，跨區重置新校舍，助學界應對挑戰。

明報記者 鄭律銘

「聖公會教育展」全部屬校均有參展，包括32所中學、59所小學及49所幼稚園及幼兒園，以及旗下社福機構、出版社、神學院、檔案館及香港大學學生舍堂聖約翰學院等。

稱辦展為言辦學理念非為收生

據教育局今年4月向立法會提交數字，推算未來5年中小學學齡人口會由今年4.96萬跌至2029年3.15萬，跌幅料逾三成半。被問到辦展目的，郭始基稱非為處理「收生問題」，亞博館昨同期亦有教育展，如為招生「到那邊會更方便」，而非自行辦展。

郭表示，辦展為展示聖公會辦學理念，聖公會早年辦學因社會需要，照顧不為社會接納的孤兒、混血兒，並為女生提供教育。郭形容，此刻香港學額可說是「很足夠、甚至現時是超過」，在人口收縮下須重新檢視社會對教育需求。他認為除重視學生學術成績，更重要是提供價值教育，讓其得到豐盛生命，面對人生甜酸苦辣。

他說，學生由幼稚園到中學畢業有15年，但未必一定升讀聖公會學校，他們希望為學生提供連貫、延續的教學理念，故設展讓家長學生認識其學校及附屬機構。

黃大仙葵青較嚴峻 深水埗多新邨生源足

要實踐教育理念，學校是重要載體。郭始基回應提問時稱，目前收生不足是「社會大家同樣面對的問題」，而導致縮班或令教師軍心不穩，有經驗教師離職，則會影響教學質素。他形容，收生不足較嚴重的包括黃大仙，葵青區亦「開始有問題」，收生不足主要與人口結構有關；深水埗區有不少新建公屋，聖公會當區5所學校均生源理想，同區其他學校亦無問題。

合併難解生源問題 亦難融通兩團隊

面對學童減少，郭始基認為，合併學校非理想及長遠之策。他舉例，A校及B校同因「老區」區內學童減而有殺校風險，即使將A校師生搬到B校，生源下降的根本問題仍在，學校仍難長遠生存，合併後只是「攬住一齊死」。而兩所學校團隊各有特色，合併後如何融通兩個團隊、保留兩者優點亦有困難，「做到一邊、犧牲另一邊不理想，我覺得始終不是好方法」。

面對挑戰，他認為教育局有需要檢討既有建校政策，建議容許收生不足學校團隊遷往新區，原有校舍用地則交回政府作其他公共用途。他說，學校設置要與區內人口匹配，舉例皇后山近年有不少居民新入住，學童有上學需要，學校配套卻滯後，跨區遷校方案則可疏導問題。

相關字詞﹕郭始基 聖公會 聖公會教育展 （大灣區）香港學校教育展

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