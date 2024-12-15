梁文廣：物管模式相若私樓 居屋加費難免

英明苑管業處上月11日通告指出，管理委員會參考過往屋苑各項開支及來年預算及通脹，並於常務會議通過調升管理費15%。記者曾致電及電郵向英明苑管業處查詢，對方婉拒受訪。

房委9屋苑2月公布加最多14.99％

除英明苑外，房委會今年2月曾發布25個居屋或綠置居屋苑管理費的周年檢討，經檢討後，2024/25年度有9個屋苑平均每戶每月管理費增幅介乎2.25%至14.99%，包括彩興苑、錦暉苑、麗翠苑、銀河苑、銀蔚苑、屏欣苑、尚文苑、天頌苑和雍明苑，其中天頌苑增幅最高。房委會強調，以實用面積每平方米計算，該25個屋苑新訂管理費平均為19.69元，低於相若的私人屋苑現時平均28.05元水平。

房委會：管理費仍低過私樓

梁文廣認為居屋與私樓物管模式相若，物管屬勞動力密集行業，倘人工開支增加，管理費無可避免受影響，如檢討最低工資或令前線員工工資上漲；自物業管理業發牌制度實施後，物管公司為提升競爭力，會花費更多成本聘請持牌物管從業員，故有關薪酬開支上升，致管理費增加。