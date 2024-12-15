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置富花園康城首都擬連加兩年 首都有業主發起聯署

【明報專訊】薄扶林置富花園及將軍澳日出康城首都擬連續兩年加管理費，引起居民熱議。兩名日出康城首都業主均已入伙逾10年，每月交逾2000元管理費，其中業主曾先生擔心管理費會繼續增加，儼如「無底深潭」，另有業主發起聯署，要求召開業主大會，由客務處匯報財政預算及接受提問等。

首都今年加7.3％ 明年擬加6.8％

首都今年上調每月管理費約7.3%，上月5日宣布擬明年再增約6.8%至每平方呎約3.15元，每方呎管理費首度「破三」，並提供14天諮詢期，直至上月29日確定上調。

另一首都業主林先生說，5月31日的業主大會通過「如首都增加管理費必須交付業主大會議決」，但客務處分別在會前、會上及事後均重申有關議決僅屬建議，經業主大會議決調整管理費的做法與大廈公契牴觸。林質疑是次加管理費決定未經業主大會議決，是違反業主意願，亦欠充分解說，因此他發起聯署要求召開業主大會，希望能提供平台讓客務處詳細匯報財政預算及接受居民提問等。

首都客務處回覆本報稱，已向業委會解說調整管理費理據及提出相關預算案，獲業委會同意。客務處強調按大廈公契為屋苑制訂新一年度管理費預算案，並按屋苑實際收支釐訂來年管理費，考慮到通脹及實質工資指數等因素，而恆常維修保養的開支有所增加，因而上調管理費。

置富今年加9.8％ 明年擬加6.5％

置富花園方面，新民黨南區團隊曾就調整管理費事宜代表居民遞信予屋苑服務處。南區區議員何沅蔚稱，近月逾10名居民向她反映明年管理費上調，他們不理解為何今年管理費已加9.8%，明年要再加6.5%，擔心物管公司加管理費永無止境。她說居民希望物管公司能延長諮詢期、解釋管理費增幅及主要開支詳情。

置富花園服務處回覆稱，明年調升管理費主要考慮通脹、公共設施維修與保養成本明顯增加、保安及清潔服務合約最低工資上漲等因素，相關考慮因素及財務報表已於上月通告中交代；屋苑於2020至2022年大維修期間連續3年無調整管理費。

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