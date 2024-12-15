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物管業料明年屋苑管理費平均加5％ 6屋苑擬加約6％至15％ 遠超通脹

【明報專訊】消委會由2018年至今年11月累計接獲約309宗有關物業管理的投訴，約六成涉服務質素，另約兩成涉收費爭議，包括管理費。本報近日發現有6個私人和居屋屋苑計劃明年上調管理費，加幅約6%至15%，高於綜合消費物價指數今年9月按年增幅2.2%；當中更有屋苑擬連續兩年加管理費。有物管業界人士分析，人手不足令人力成本上漲，估計全港屋苑明年管理費平均加約5%。有立法會議員倡業界輸入外勞，以紓解搶人推高薪金支出的困局。

明報記者 蔡穎琳

上述6個屋苑分別為將軍澳日出康城首都和英明苑、薄扶林置富花園、屬「十大藍籌屋苑」的美孚新邨、藍田麗港城及沙田第一城，當中管理費擬議增幅最高為屬居屋的英明苑，達15%；其餘5個私人屋苑中，擬議增幅最高為沙田第一城，加9%（見表）；置富花園及日出康城首都更擬連續兩年上調（見另稿）。

居屋英明苑擬加15％ 第一城9％

有稱因最低工資調整積金撤對冲

不少屋苑加管理費主因除通脹外，還有明年調整最低工資及取消強積金對冲。沙田第一城管業處向業主發通告稱，預計明年住宅帳戶出現年度虧損約2000萬元，故住宅管理費須調整。負責管理第一城的百得物業管理有限公司回覆稱，虧損主因是明年最低工資調整，另取消強積金與長期服務金的對冲機制而需作長期撥備等因素，對屋苑各項服務支出有一定程度壓力。

美孚新邨共8期，各期大廈擬議明年管理費增幅介乎5%至8%，增幅最高的第五期因「勞動市場激烈競爭」而調升管理費。美孚新邨管業處透露，屋苑2019至2022年連續4年凍結管理費，隨着新冠疫情後社會復常，因應物價通脹及政府對樓宇維修要求，決定逐步調整管理費。

港基物業管理有限公司表示，麗港城1、2、4期調整管理費原因包括明年電費增幅、最低工資調整及屋苑維修保養需要等。

業界：主因缺人扯高工資 議員倡輸勞

香港房屋經理學會會長游錦輝回應查詢時估計，全港屋苑管理費明年平均加幅約5%，若部分大廈今年因垃圾徵費而已增加管理費，明年調整幅度或稍微減低，惟相信加費主因是物管界人手不足愈趨嚴重，致人力成本增，故提議業界研究應用科技紓緩人手不足。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬認同管理費調升主要涉人力成本高。他說少人願入行，行內不少人屬散工，其工資高出全職僱員最少三成，故物管公司寧可輸入外勞。被問明年取消強積金對冲會否影響管理費，他說政府會向僱主提供25年資助以適應措施，故料有關措施主要影響物管公司現金流而非開支，對管理費影響不大。

立法會議員江玉歡表示，屋苑最大開支為工資，建議政府放寬輸入外勞計劃，並資助物管公司善用科技，紓緩人手不足問題。工聯會立法會議員郭偉强則擔心長遠輸入外勞會影響本港「內循環」。他說物管界可考慮如何吸引更多人由「炒散」轉長工，建議縮短每更工時以釋放勞動力，吸引家庭主婦投身物管業。

消委收物管投訴連升3年 兩成涉收費

另外，消委會自2018年接獲309宗有關物業管理的投訴，單計今年首11個月便接獲46宗，當中約六成涉及「服務質素」，約兩成與「收費爭議」相關。有關物業管理投訴於2020年為22宗，此後連續3年個案呈升勢，增至去年66宗；單計今年首11個月投訴數字，亦較2018年全年39宗升約17.9%，即新冠疫情後投訴數字較疫情前多。

https://link.mingpao.com/83439.htm

置富花園康城首都擬連加兩年 首都有業主發起聯署

https://link.mingpao.com/83440.htm

梁文廣：物管模式相若私樓 居屋加費難免

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