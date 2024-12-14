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港聞二

青少年吸毒佔比增 太空油佔23%成第三大毒品

【明報專訊】今年首3季呈報的整體吸毒人數較去年同期減9%，但21歲以下青少年被呈報吸毒人數升逾一成，青少年在呈報吸毒總人數佔比亦由近12%升至14.5%；其中新興毒品「太空油」成為21歲以下青少年第三位最常吸食毒品，逾23%被呈報吸毒的青少年有吸食太空油，最多居於北區。

21歲以下吸毒者佔逾14%

禁毒常務委員會主席李國棟醫生稱，以電子煙吸太空油等同吸毒是毋庸置疑的，太空油主要成分依托咪酯會令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。

藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，今年首3季被呈報的整體吸毒人數較由去年同期的4485降至4082。種類方面，海洛英、可卡因和冰毒為最常吸食毒品；21歲以下青少年被呈報吸毒人數由去年同期538升至593，當中139人吸食太空油，該年齡群最常吸食毒品依次為大麻、可卡因及太空油。

太空油佔比僅次大麻可卡因

按執法部門的統計數字，今年首3季涉及毒品罪行的被捕人數較去年同期下跌9%（由2615降至2386人），而被拘捕的21歲以下青少年則跌20%，由246人下降至196人，當中主要涉及大麻、可卡因和甲基安非他明。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人被定罪比例近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年中，超過半數刑期為監禁5年以上，最長為22年。

禁毒處提醒年輕人，切勿因好奇而嘗試毒品及貪圖利益而參與販毒活動，否則將抱憾終生；年輕並不是求情理由，干犯毒品罪行會負上嚴重刑責，當中販運毒品最高刑罰可判終身監禁及罰款500萬元。

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